Video: पाक ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम यूएन द्वारा घोषित लश्कर आतंकी से मिले, दोनों की बातचीत हुई वायरल

Highlights अरशद ने UN द्वारा आतंकवादी घोषित संगठन लश्कर-ए-तैयब के नेता हैरिस धर के साथ की बातचीत जिसके कारण नेटिज़न्स के एक वर्ग ने पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन की आलोचना की है नदीम ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में 92.97 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता

Arshad Nadeem met UN-declared Lashkar terrorist: पाकिस्तान के ट्रैक और फील्ड एथलीट अरशद नदीम हाल ही में पेरिस में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद से ही पूरे देश में सनसनी बने हुए हैं। हालाँकि, 27 वर्षीय अरशद ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित संगठन लश्कर-ए-तैयब के नेता हैरिस धर के साथ अपनी बातचीत के कारण सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसके कारण नेटिज़न्स के एक वर्ग ने उनकी आलोचना की है।

नदीम ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में 92.97 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। हालाँकि 27 वर्षीय भारतीय नीरज चोपड़ा लगातार स्वर्ण जीतने के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89.35 मीटर रहा। दोनों एथलीट एक-दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, इसलिए उन्होंने एक-दूसरे का सम्मान किया।

लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने पर नदीम का भव्य स्वागत किया गया, साथ ही सरकार ने उनके लिए विजय परेड का भी आयोजन किया। इसके अलावा, नदीम को पेरिस में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, 153 मिलियन पाकिस्तानी रुपये और स्वर्ण मुकुट भी प्रदान किया जाएगा।

"मुझे 92.97 मीटर से आगे फेंकने का भी भरोसा था"

अपने प्रदर्शन के बाद, नदीम ने उन सभी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके लिए प्रार्थना की और अपने प्रदर्शन का श्रेय अपनी फिटनेस को दिया। उन्होंने आगे बढ़ने और लक्ष्य फेंककर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की कसम भी खाई।

🚨🚨🚨Big Expose:



The sinister connection between Pak sportsman Arshad Nadeem & UN designated terrorist organisations fin sec Harris Dhar (Lashkar-e-Taiba)



📍It's evident from their conversation that this video is very recent after Arshad Nadeem's return from the Paris Olympics… pic.twitter.com/ko8OlJ81ct