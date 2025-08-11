VIDEO: दक्षिणी सीरिया के स्वीडा अस्पताल में सैन्य वर्दीधारी द्वारा चिकित्साकर्मी को मारी गई गोली, खौफनाक वीडियो सामने आया

एक्टिविस्ट मीडिया ग्रुप सुवेदा 24 द्वारा प्रकाशित यह वीडियो 16 जुलाई का है, जब ड्रूज़ अल्पसंख्यक समुदाय के मिलिशिया और सशस्त्र आदिवासी समूहों व सरकारी बलों के बीच भीषण झड़पें हुई थीं।

Sweida hospital video: रविवार को दक्षिणी सीरिया के स्वेदा शहर के एक अस्पताल में लगे सुरक्षा कैमरों से प्राप्त फुटेज में सैन्य वर्दीधारी व्यक्तियों द्वारा एक चिकित्साकर्मी की हत्या दिखाई गई है। एक्टिविस्ट मीडिया ग्रुप सुवेदा 24 द्वारा प्रकाशित यह वीडियो 16 जुलाई का है, जब ड्रूज़ अल्पसंख्यक समुदाय के मिलिशिया और सशस्त्र आदिवासी समूहों व सरकारी बलों के बीच भीषण झड़पें हुई थीं।

इस वीडियो में, जिसे सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर किया गया, स्क्रबवियर पहने लोगों का एक बड़ा समूह हथियारबंद लोगों के एक समूह के सामने ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा दिखाई दे रहा है। हथियारबंद लोग एक आदमी को पकड़कर उसके सिर पर ऐसे वार करते हैं मानो वे उसे पकड़ने ही वाले हों। वह आदमी एक बंदूकधारी से हाथापाई करके खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक बार असॉल्ट राइफल से और फिर एक अन्य व्यक्ति पिस्तौल से गोली मार देता है।

गहरे रंग का जंपसूट पहने एक व्यक्ति, जिस पर "आंतरिक सुरक्षा बल" लिखा है, छद्मवेश में छिपे लोगों को अस्पताल के अंदर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अन्य सुरक्षा कैमरे में अस्पताल के बाहर एक टैंक खड़ा दिखाई दे रहा है। सक्रिय मीडिया समूहों का कहना है कि बंदूकधारी सीरियाई सेना और सुरक्षा बलों के थे।

एक सीरियाई सरकारी अधिकारी ने कहा कि वे वीडियो में हमलावरों की तुरंत पहचान नहीं कर सके हैं और यह पता लगाने के लिए घटना की जाँच कर रहे हैं कि वे सरकार से जुड़े लोग हैं या आदिवासी समूहों के बंदूकधारी। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर यह बात कही क्योंकि उन्हें इस मामले पर मीडिया से बात करने की तुरंत अनुमति नहीं मिली।

सरकार ने देश के दक्षिण में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान नागरिकों पर हुए हमलों की जाँच के लिए एक समिति गठित की है, जिसे तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। स्वेदा राष्ट्रीय अस्पताल की घटना ने ड्रूज़ अल्पसंख्यक समुदाय और सीरियाई सरकार के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है, क्योंकि जुलाई में ड्रूज़ और सशस्त्र बेडौइन समूहों के बीच हुई झड़पों के बाद उनके खिलाफ लक्षित सांप्रदायिक हमले हुए थे।

इस हिंसा ने राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के नेतृत्व वाली सीरिया की इस्लामवादी नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और उनके बीच संबंधों को और खराब कर दिया है। शरा पूर्ण सरकारी नियंत्रण स्थापित करने और ड्रूज़ गुटों को निरस्त्र करने की उम्मीद कर रहे हैं।

