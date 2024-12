VIDEO: क्या है THAAD मिसाइल डिफेंस सिस्टम? इजरायल ने पहली बार किया उपयोग, यमन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में किया नेस्तनाबूद

Highlights अक्टूबर में इजराइल में इसकी तैनाती के बाद से यह उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का पहला परिचालन उपयोग है सोशल मीडिया पर साझा किए गए फुटेज में एक अमेरिकी सैनिक द्वारा THAAD इंटरसेप्टर के नाटकीय प्रक्षेपण को कैद किया गया है कथित तौर पर इजरायल को निशाना बनाने वाली मिसाइल को वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा बेअसर कर दिया गया

नई दिल्ली: टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, यमन से लॉन्च की गई हौथी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल में संयुक्त राज्य अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD) सिस्टम को तैनात किया गया था। अक्टूबर में इजराइल में इसकी तैनाती के बाद से यह उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का पहला परिचालन उपयोग है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए फुटेज में एक अमेरिकी सैनिक द्वारा THAAD इंटरसेप्टर के नाटकीय प्रक्षेपण को कैद किया गया है, जिसमें वह कह रहा है, "अठारह साल से मैं इसका इंतजार कर रहा था।"

कथित तौर पर इजरायल को निशाना बनाने वाली मिसाइल को वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा बेअसर कर दिया गया। हालांकि, इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अवरोधन अमेरिकी THAAD या इजरायली प्रणाली द्वारा किया गया था। रॉयटर्स द्वारा उद्धृत सूत्रों के अनुसार, THAAD प्रणाली की सफलता का निर्धारण करने के लिए एक विश्लेषण चल रहा है।

टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD) सिस्टम अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस नेटवर्क की आधारशिला है। टर्मिनल चरण के दौरान छोटी से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया, THAAD “हिट-टू-किल” तकनीक का उपयोग करता है, जहाँ इंटरसेप्टर आने वाली मिसाइलों से शारीरिक रूप से टकराकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। यह दृष्टिकोण संपार्श्विक क्षति को कम करता है और सटीकता को अधिकतम करता है।

रेंज और कवरेज: 200 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम, THAAD पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तुलना में एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है और एजिस और ग्राउंड-बेस्ड मिडकोर्स सिस्टम जैसे अन्य रक्षा प्लेटफार्मों का पूरक है।

घटक: एक THAAD बैटरी में छह ट्रक-माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर, एक उन्नत AN/TPY-2 रडार सिस्टम और एक फायर कंट्रोल यूनिट शामिल हैं।

तैनाती: 95 सैनिकों के दल द्वारा संचालित, यह सिस्टम तेजी से तैनात करने योग्य है और इसे वायुमंडल के भीतर और बाहर दोनों जगह विकसित हो रहे मिसाइल खतरों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

