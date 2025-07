VIDEO: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र से मारपीट, अस्पताल में हुआ भर्ती; हमले का खौफनाक वीडियो वायरल

Adelaide: ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में एक भारतीय छात्र पर कुछ लोगों के हमले का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लड़कों का ग्रुप एक भारतीय पर लात-घूंसों की बरसात कर रहा है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गौरतलब है कि पीड़ित, 23 वर्षीय चरणप्रीत सिंह, शनिवार, 19 जुलाई को रात लगभग 9:22 बजे किंटोर एवेन्यू के पास अपनी पत्नी के साथ था, जब कथित तौर पर पाँच लोगों के एक समूह ने उस पर घात लगाकर हमला किया। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और सोशल मीडिया फुटेज के हवाले से मिली रिपोर्टों के अनुसार, हमलावर धातु के पोर या नुकीली चीज़ों से लैस एक अन्य वाहन से बाहर निकले। जब हमला हुआ, तब दंपति शहर के लोकप्रिय लाइट शो देखने के लिए अपनी कार पार्क कर ही रहे थे।

कथित तौर पर इन लोगों ने बिना किसी उकसावे के हिंसक हमला किया, सिंह पर कई बार हमला किया और नस्लीय गालियाँ दीं, जिनमें "भाड़ में जाओ, भारतीय।"

सिंह ने 9News को बताया कि एक मामूली पार्किंग विवाद से शुरू हुआ यह मामला जल्द ही नस्लीय रूप से प्रेरित हमले में बदल गया। उन्होंने कहा, "उन्होंने बस कहा, 'भाड़ में जाओ, भारतीय,' और उसके बाद उन्होंने मुक्का मारना शुरू कर दिया।"

इस हमले में सिंह सड़क पर बेहोश हो गए, और रिपोर्टों से पुष्टि हुई कि उन्हें चेहरे की हड्डी टूटने और मस्तिष्क आघात सहित गंभीर चोटें आईं। आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन्हें रॉयल एडिलेड अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उनका रात भर इलाज चला।

