VIDEO: इजरायल-ईरान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन करने पर डोनाल्ड ट्रम्प को आया गुस्सा, मीडिया के सामने दोनों देशों को दी गाली

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजरायल और ईरान द्वारा उनके द्वारा पहले घोषित किए गए "संघर्ष विराम का उल्लंघन" करने पर कड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि दोनों देश "इतने लंबे समय से और इतनी कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं।" ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए और मीडिया से बातचीत में संघर्ष विराम उल्लंघन पर अपनी नाखुशी भी जाहिर की।

उन्होंने एक पोस्ट में कहा, "इज़राइल। उन बमों को मत गिराओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो यह एक बड़ा उल्लंघन है। अपने पायलटों को अभी घर ले आओ! डोनाल्ड जे. ट्रम्प, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति।" उन्होंने कहा कि इज़राइल ईरान पर हमला नहीं करने जा रहा है और युद्ध विराम प्रभावी है।

“We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don’t know what the F*CK they’re doing."



