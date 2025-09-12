VIDEO: चार्ली किर्क हत्याकांड का संदिग्ध गिरफ्तार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा

September 12, 2025

फॉक्स न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में, मामले के संदिग्ध के बारे में बात करते हुए, ट्रंप ने कहा, "मुझे पूरा यकीन है कि वह हिरासत में है।"

वाशिंगटन डीसी: यूटा वैली विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में बोलते समय गर्दन में गोली लगने से रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की मौत के एक दिन बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया कि हत्या में शामिल व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फॉक्स न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में, मामले के संदिग्ध के बारे में बात करते हुए, ट्रंप ने कहा, "मुझे पूरा यकीन है कि वह हिरासत में है।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संदिग्ध को पकड़ने के लिए स्थानीय पुलिस और राज्यपाल के प्रयासों की सराहना की। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि अधिकारियों ने संदिग्ध को पकड़ लिया है और "उसके बहुत करीबी एक व्यक्ति ने उसे पकड़ने में मददगार जानकारी दी है।" 

कल, एफबीआई ने चार्ली किर्क की हत्या से जुड़े एक संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीरें जारी कीं, जिसकी बुधवार को यूटा वैली यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एजेंसी ने एक्स पर पोस्ट करके संदिग्ध की पहचान करने में जनता की मदद मांगी है। संदिग्ध ने टोपी, काला धूप का चश्मा, लंबी बाजू की काली टी-शर्ट और जींस पहनी हुई थी।

एफबीआई के विशेष एजेंट रॉबर्ट बोहल्स ने पास के जंगल से एक "उच्च-शक्ति वाली बोल्ट-एक्शन राइफल" बरामद होने की पुष्टि की है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह हत्या का हथियार है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​कॉलेज-आयु के संदिग्ध की गहन तलाश जारी रखे हुए हैं और उसे पकड़ने के लिए "रात-दिन" काम कर रही हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि वह किर्क को मरणोपरांत प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ़्रीडम से सम्मानित करेंगे, हालाँकि समारोह की कोई तारीख़ तय नहीं की गई। प्रमुख रूढ़िवादी कार्यकर्ता और ट्रंप के सहयोगी किर्क की यूटा परिसर में "अमेरिकन कमबैक टूर" पर बहस के दौरान हत्या कर दी गई थी।

यह हमला हज़ारों गवाहों के सामने हुआ था, और वायरल वीडियो में उस पल को कैद किया गया है जब सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान किर्क की गर्दन पर वार किया गया था।

