VIDEO: कांगो में तांबे की खदान में पुल गिरने से कम से कम 32 लोगों की मौत

By रुस्तम राणा | Updated: November 17, 2025 08:34 IST2025-11-17T08:34:28+5:302025-11-17T08:34:28+5:30

कांगो की हस्तशिल्प खनन एजेंसी, SAEMAPE ने बताया कि यह हादसा लुआलाबा प्रांत के कलांडो खदान में हुआ, जहाँ बड़ी संख्या में खनिक रोज़ाना काम करते हैं। 

Video: At least 32 killed after Bridge collapses at Congo copper mine | VIDEO: कांगो में तांबे की खदान में पुल गिरने से कम से कम 32 लोगों की मौत

VIDEO: कांगो में तांबे की खदान में पुल गिरने से कम से कम 32 लोगों की मौत

नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी कांगो में एक अर्ध-औद्योगिक तांबे की खदान में शनिवार को एक पुल के ढहने से कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई। यह इस साल देश में हुई सबसे घातक खनन घटनाओं में से एक है। कांगो की हस्तशिल्प खनन एजेंसी, SAEMAPE ने बताया कि यह हादसा लुआलाबा प्रांत के कलांडो खदान में हुआ, जहाँ बड़ी संख्या में खनिक रोज़ाना काम करते हैं। 

एजेंसी के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि 49 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, हालाँकि स्थानीय अधिकारियों ने बाद में कम संख्या की पुष्टि की। यह त्रासदी तब हुई जब खनन क्षेत्र में सुरक्षाकर्मियों की ओर से कथित तौर पर गोलीबारी शुरू हो गई और दहशत फैल गई। खनिकों ने एक संकरे पुल के पार भागने की कोशिश की, जिससे पुल टूट गया।

एजेंसी ने रविवार को एक बयान में कहा, "खनिक एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गए, जिससे चोटें आईं और मौतें हुईं।" मानव अधिकारों के संरक्षण की पहल ने सेना की भूमिका की स्वतंत्र जाँच की माँग की है, और दुर्घटना से कुछ समय पहले खनिकों और सैनिकों के बीच हुई झड़पों की खबरों का हवाला दिया है।

लुआलाबा के प्रांतीय गृह मंत्री रॉय कौम्बा ने एक टेलीविज़न ब्रीफिंग में कहा कि 32 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। बचाव कार्य रविवार तक जारी रहे क्योंकि अधिकारी हताहतों की अंतिम संख्या की पुष्टि करने में लगे रहे।

कारीगरी खदानों में खतरनाक स्थितियाँ

पूरे कांगो में कारीगरी खनन एक प्रमुख आजीविका है, जो अनुमानित 15 से 20 लाख लोगों को रोज़गार देता है और लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्रदान करता है। लेकिन अनौपचारिक और अपर्याप्त रूप से विनियमित कार्यों में दुर्घटनाएँ अक्सर होती हैं, जहाँ खनिक अक्सर सीमित सुरक्षा उपकरणों के साथ और अस्थिर परिस्थितियों में काम करते हैं।

हर साल घातक घटनाएँ दर्ज की जाती हैं क्योंकि खुदाई करने वाले अधिक उत्पादन के लालच में गहरे भूमिगत गड्ढे खोदते हैं या भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं। सुरक्षा अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रवर्तन कमज़ोर है और निगरानी असंगत है, जिससे मज़दूर भूस्खलन, सुरंग ढहने और शनिवार को टूटे पुल जैसी असुरक्षित संरचनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

Web Title: Video: At least 32 killed after Bridge collapses at Congo copper mine

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Viral Videoवायरल वीडियो