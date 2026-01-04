Venezuela-US Tensions: निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से दो हिस्सों में बंट गई दुनिया, चीन, ईरान और रूस समेत देशों ने दी प्रतिक्रिया

Venezuela-US Tensions: अमेरिकी अधिकारियों ने जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया है, तब से पूरी दुनिया में हलचल बढ़ गई। यह ऑपरेशन वाशिंगटन के महीनों के बढ़ते दबाव के बाद हुआ और हमले के घंटों बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। मादुरो और उनकी पत्नी को रात में उनके घर से हिरासत में लिया गया और उन्हें एक अमेरिकी नौसैनिक जहाज से न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा था, जहां उन पर आपराधिक आरोप लगने की उम्मीद है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व' का वर्णन किया, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का सैन्य अभियान था, जो अब न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं और उन पर ड्रग्स और हथियारों के आरोपों में मुकदमा चलेगा। काराकास से अमेरिकी सेना द्वारा पकड़े जाने के बाद न्यूयॉर्क शहर में हथकड़ी पहने निकोलस मादुरो।

हालांकि, अमेरिका के इस कदम से वेनेजुएला के सहयोगी देशों ने नाराजगी जताई है।

रविवार को एक बयान में, चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को "तुरंत" रिहा करने का आह्वान किया, जो वेनेजुएला की राजधानी काराकास से अमेरिकी सेना द्वारा पकड़े जाने के बाद अमेरिका में हिरासत में हैं।

China is deeply shocked by and strongly condemns the U.S.’s blatant use of force against a sovereign state and action against its president.



Such hegemonic acts of the U.S. seriously violate international law and Venezuela’s sovereignty, and threaten peace and security in Latin… pic.twitter.com/wjfRMhvNKP — CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) January 3, 2026

चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "चीन अमेरिका से राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने, राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने, वेनेजुएला शासन को कमजोर करने के अपने प्रयासों को रोकने और बातचीत और सुलह के माध्यम से मुद्दे को हल करने का आह्वान करता है।"

अतीत में, बीजिंग ने कहा है कि वह "एक संप्रभु राज्य के खिलाफ अमेरिका द्वारा बल के खुलेआम इस्तेमाल से बहुत हैरान है और इसकी कड़ी निंदा करता है।" चीन, रूस और कई लैटिन अमेरिकी देशों सहित दुनिया के नेताओं ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में निंदा की, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक हुई। वेनेजुएला के निकोलस मादुरो और डेल्सी रोड्रिग्ज एक्सपो मोटोरेस प्रोडक्टिवो में शामिल हुए, जिसमें कृषि-खाद्य और औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन को प्रदर्शित किया गया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का प्रशासन 22 दिसंबर, 2025 को काराकास में मादुरो की सरकार पर दबाव बढ़ा रहा था।

ईरान और रूस जैसे वेनेजुएला के सहयोगियों ने हमलों की निंदा की है और ट्रम्प के कदमों की आलोचना की है।

ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने घोषणा की कि "वेनेज़ुएला के इलाके में बमबारी और उसके राष्ट्रपति को पकड़ना एक ऐसी हद पार करना है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।"

लूला ने सोशल मीडिया पर लिखा, "ये हरकतें वेनेज़ुएला की संप्रभुता पर एक बहुत गंभीर हमला हैं और पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक और बेहद खतरनाक मिसाल हैं।" "अंतरराष्ट्रीय कानून का खुलेआम उल्लंघन करते हुए देशों पर हमला करना हिंसा, अराजकता और अस्थिरता वाली दुनिया की ओर पहला कदम है, जहाँ सबसे ताकतवर का कानून बहुपक्षवाद पर हावी होता है।"

चिली ने ज़्यादा संतुलित लेकिन आलोचनात्मक रुख अपनाया। राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक ने कहा कि उनकी सरकार अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की निंदा करती है और संकट के शांतिपूर्ण समाधान की मांग करती है, साथ ही चिली ने अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने एक बयान पोस्ट किया, जिसमें UN चार्टर के अनुच्छेद 2, पैराग्राफ 4 का हवाला देते हुए एक ट्वीट किया गया था। चार्टर में कहा गया है, "सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के खतरे या उपयोग से, या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के साथ असंगत किसी भी अन्य तरीके से परहेज करेंगे।"

