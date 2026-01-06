वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी, ड्रोन और विमान की आवाज की गूंज

Venezuela Presidential Palace: काराकस में वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन के पास भारी गोलीबारी की खबर मिली है, जब सुरक्षा बलों ने कॉम्प्लेक्स के ऊपर उड़ रहे अनजान ड्रोन पर जवाबी फायरिंग की।

वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी, ड्रोन और विमान की आवाज की गूंज

Venezuela Presidential Palace: वेनेजुएला की राजधानी काराकस में राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी हुई है। मंगलवार तड़के काराकास में गोलीबारी और संभावित ड्रोन गतिविधि की खबरों ने शहर में सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी है। क्योंकि अमेरिका के नेतृत्व वाले ऑपरेशन के बाद देश में तनाव बना हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया और हटा दिया गया।

मीडिया खबरों के अनुसार, स्थानीय समय के अनुसार रात 8.00 बजे (0000 GMT) के आसपास काराकास के केंद्र में मिराफ्लोरेस राष्ट्रपति भवन के पास गोलियां चलाई गईं। राष्ट्रपति भवन परिसर के ऊपर अज्ञात ड्रोन उड़ते देखे गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाब में गोलीबारी की।

बताया जा रहा है कि बाद में स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया, हालांकि नुकसान या हताहतों के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं दी गई। 

इसमें यह भी कहा गया कि निवासियों ने घटना के दौरान संभावित ड्रोन या विमानों की आवाज़ें भी सुनीं और कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई। अधिकारियों की ओर से गोलीबारी या रिपोर्ट की गई हवाई गतिविधि के कारण के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं दी गई।

यह घटना वेनेजुएला की राजधानी में बढ़े हुए राजनीतिक और सुरक्षा तनाव के बीच हुई है, मादुरो को पकड़े जाने के तुरंत बाद डेल्सी रोड्रिग्ज ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

मादुरो की एक प्रमुख सहयोगी रोड्रिग्ज ने तब पद संभाला जब मादुरो को सप्ताहांत में एक छापे के दौरान अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा पकड़ लिया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाया गया।

इससे पहले सोमवार को, वेनेजुएला सरकार ने एक बाहरी अशांति की स्थिति घोषित करते हुए एक फरमान जारी किया, जिसमें राष्ट्रपति पद को व्यापक शक्तियां दी गईं और सुरक्षा बलों को अमेरिकी ऑपरेशन का समर्थन करने के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

यह फरमान राष्ट्रीय, राज्य और नगरपालिका पुलिस एजेंसियों को निर्देश देता है कि वे "वेनेजुएला के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सशस्त्र हमले" के रूप में वर्णित घटना के "प्रचार या समर्थन में शामिल किसी भी व्यक्ति की पूरे राष्ट्रीय क्षेत्र में तत्काल खोज और गिरफ्तारी करें"। यह फरमान शनिवार को जारी किया गया था और उसी दिन मादुरो ने इस पर हस्ताक्षर किए थे जिस दिन उन्हें अमेरिकी बलों ने पकड़ा था।

बाद में इसे अंतरिम राष्ट्रपति रोड्रिग्ज ने मंजूरी दी। हालांकि यह फरमान मूल रूप से सितंबर के अंत में तैयार किया गया था और घोषित किया गया था, जब अमेरिका ने कैरेबियन में नौसैनिक संपत्ति तैनात करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय इसकी सामग्री सार्वजनिक नहीं की गई थी और बाद में सप्ताहांत के घटनाक्रम को दर्शाने के लिए इसे अपडेट किया गया था। 

यह उपाय शुरू में 90 दिनों की अवधि के लिए कानून के रूप में लागू रहेगा, जिसमें 90 दिनों के और विस्तार का विकल्प होगा। वेनेजुएला के संविधान के तहत, इस तरह की घोषणा राष्ट्रपति को ऐसे मामलों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों पर लगभग पूरी अथॉरिटी का इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकों या सरकारी संस्थानों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

इस बीच, सोमवार को न्यूयॉर्क शहर की एक फेडरल कोर्ट में पेशी के दौरान मादुरो ने कई फेडरल आरोपों में खुद को बेगुनाह बताया।
 

