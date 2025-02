USAID News: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा USAID पर रोक लगाने से दुनिया भर में काफी हलचल मच गई है। यह बात सामने आई है कि अमेरिकी सरकार द्वारा वित्तपोषित इस कार्यक्रम का इस्तेमाल नैरेटिव सेट करने, लोकतंत्र को बाधित करने और ऐसे एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया जो ज्यादातर समय राष्ट्र विरोधी प्रकृति का था। अब विकीलीक्स ने खुलासा किया है कि अमेरिका ने इंटरन्यूज नेटवर्क, एक वैश्विक मीडिया गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से लगभग आधा बिलियन डॉलर ट्रांसफर किए हैं।

इंटरन्यूज पर गुप्त सेंसरशिप और मीडिया नियंत्रण को बढ़ावा देने का आरोप है। इंटरन्यूज का नेतृत्व जीन बोरगॉल्ट करती हैं, जो रिपोर्टों के अनुसार सालाना 451,000 डॉलर कमाती हैं। वह वैश्विक विज्ञापन बहिष्करण सूचियों की समर्थक हैं। उन्होंने सेंसरशिप के लिए भी जोर दिया है जिसे उन्होंने गलत सूचना माना है। इंटरन्यूज का कहना है कि इसने 4,291 मीडिया आउटलेट्स के साथ काम किया है और अकेले एक साल में 4,799 घंटे के प्रसारण तैयार किए हैं। यह कहता है कि प्रसारण 778 मिलियन लोगों तक पहुँच चुके हैं। यह पता चला कि इंटरन्यूज ने 2023 में 9,000 से अधिक पत्रकारों को प्रशिक्षित किया है और साथ ही सोशल मीडिया सेंसरशिप पहल का भी समर्थन किया है।

USAID has pushed nearly half a billion dollars ($472.6m) through a secretive US government financed NGO, "Internews Network" (IN), which has “worked with” 4,291 media outlets, producing in one year 4,799 hours of broadcasts reaching up to 778 million people and "training” over…