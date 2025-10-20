7 विमान मार गिराए?, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का किया दावा, परमाणु युद्ध हो सकता था और लाखों लोग की जान

October 20, 2025

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “शुल्क की धमकी ने दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों भारत और पाकिस्तान को युद्ध से रोक दिया। वे युद्ध कर रहे थे।

वाशिंगटनः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई गोलीबारी में सात विमान मार गिराए गए, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वे किस देश के थे। रविवार को ‘फॉक्स’ न्यूज को दिए साक्षात्कार में ट्रंप ने दावा किया कि "शुल्क लगाने की धमकी" ने भारत और पाकिस्तान को युद्ध रोकने के लिए मजबूर किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “शुल्क की धमकी ने दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों भारत और पाकिस्तान को युद्ध से रोक दिया। वे युद्ध कर रहे थे।

सात विमान मार गिराए गए; यह बहुत बड़ी बात है। दोनों के बीच परमाणु युद्ध हो सकता था।” ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लाखों लोगों की जान बचाने के लिए उनकी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वास्तव में हाल ही में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति ट्रंप, ने ऐसा करके लाखों लोगों की जान बचाई।”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान पर 200 प्रतिशत शुल्क (टैरिफ) लगाने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से उन्हें युद्ध रोकना पड़ा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों से कहा, “हम 200 प्रतिशत शुल्क लगाएंगे, जिससे आपके लिए सौदा करना असंभव हो जाएगा, और हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “24 घंटे बाद, मैंने युद्ध रुकवा दिया।” ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि अमेरिका की मध्यस्थता में लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान “पूर्ण व तत्काल” संघर्षविराम पर सहमत हो गए हैं। तब से उन्होंने दर्जनों बार यह दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने में मदद की।

भारत ने लगातार यह कहा है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में सात मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। चार दिन तक हुई झड़पों के बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को संघर्ष समाप्त करने पर सहमति बनी थी।

