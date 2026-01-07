अमेरिका को वेनेजुएला से मिलेगा 3 से 5 करोड़ बैरल तेल, ट्रंप का ऐलान
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 7, 2026 10:21 IST2026-01-07T10:21:05+5:302026-01-07T10:21:41+5:30
US-Venezuela Oil Deal: अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार, अमेरिका औसतन प्रतिदिन करीब दो करोड़ बैरल तेल एवं संबंधित उत्पादों की खपत करता है।
US-Venezuela Oil Deal: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला में ‘‘अंतरिम प्रशासन’’ अमेरिका को बाजार मूल्य पर तीन से पांच करोड़ बैरल ‘‘उच्च गुणवत्ता’’ वाला तेल उपलब्ध कराएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा कि तेल जहाजों द्वारा सीधे अमेरिका पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में धन पर उनका नियंत्रण होगा लेकिन इसका उपयोग वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के लाभ के लिए किया जाएगा।
इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ वेनेजुएला के संबंध में तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ ओवल ऑफिस में शुक्रवार को एक बैठक आयोजित करेगा। इसमें एक्सॉन, शेवरॉन और कोनोको फिलिप्स के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। मामले से परिचित एक व्यक्ति ने नाम उजागर न करने की शर्त पर उक्त जानकारी दी।
Trump: Venezuela authorities will transfer 30-50 million barrels of sanctioned oil to US— Boi Agent One (@boiagentone) January 7, 2026
Energy Secretary has 🅱️een ordered to execute immediately
Proceeds controlled by Trump "to benefit Venezuela and the United States"
Oil shipped directly to US docks via storage vessels pic.twitter.com/9pwBbHoFvG
तेल की कीमत करीब 56 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल है जिससे ट्रंप द्वारा मंगलवार देर रात घोषित किया गया यह सौदा 2.8 अरब अमेरिकी डॉलर तक का हो सकता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार, अमेरिका औसतन प्रतिदिन करीब दो करोड़ बैरल तेल एवं संबंधित उत्पादों की खपत करता है। इसलिए वेनेजुएला से आने वाली यह खेप लगभग ढाई दिन की आपूर्ति के बराबर होगी।