अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को किया खत्म, जानिए क्या है मामला

Highlights अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 50 सालों बाद गर्भपात अधिकारों को खत्म करते हुए रो वी वेड के फैसले को पलटा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 6-3 के फैसले में रो वी वेड को पलट दिया, जिसने 1973 में अमेरिका में गर्भपात के संवैधानिक अधिकार की स्थापना की थी।

वॉशिंगटन: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के रो वी वेड के उस ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया, जिसने एक महिला के गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित किया था और कहा था कि अलग-अलग राज्य प्रक्रिया को स्वयं अनुमति या प्रतिबंधित कर सकते हैं।

US Supreme Court ends constitutional right to abortion, reports AFP news agency