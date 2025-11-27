US: व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, आरोपी निकला अफगानी शख्स, ट्रंप ने आतंकवादी कृत्य बताया
By अंजली चौहान | Updated: November 27, 2025 09:12 IST2025-11-27T09:11:59+5:302025-11-27T09:12:57+5:30
US: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दो नेशनल गार्ड सदस्यों पर हमले की निंदा की, इसे एक दुष्ट कृत्य बताया तथा अवैध आव्रजन पर कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया।
US: अमेरिका के राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी में दो नेशनल गार्ड मेंबर्स घायल हो गए हैं। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने गोली चलाने की कड़ी आलोचना की और इस घटना को “हमारे महान नेशनल गार्ड वॉरियर्स पर एक भयानक हमला” बताया।
यह हमला व्हाइट हाउस के पास हुआ और थैंक्सगिविंग से ठीक एक दिन पहले हुआ। ट्रंप ने कहा कि किसी भी देश को “इस तरह के हमले को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए”, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो देश की रक्षा के लिए फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं।
व्हाइट हाउस ब्रीफिंग रूम से बोलते हुए, ट्रंप ने शूटिंग को “बुराई का काम”, “नफरत का काम”, और बाद में “आतंक का काम” कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी हिंसा न केवल दो गार्ड्समैन के खिलाफ एक अपराध है, बल्कि “हमारे पूरे देश के खिलाफ एक अपराध” और “इंसानियत के खिलाफ एक अपराध” भी है।
अपने भाषण के दौरान, ट्रंप ने संदिग्ध के बैकग्राउंड की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी को “भरोसा” है कि गिरफ्तार किया गया आदमी अफ़गानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स आया था। ट्रंप ने देश को “नरक” कहा, और कहा कि संदिग्ध सितंबर 2021 में अफ़गान सरकार के गिरने के बाद बड़े पैमाने पर एयरलिफ्ट के दौरान आया था।
उन्होंने पिछले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर संदिग्ध को देश में आने देने का आरोप लगाया, और कहा कि अफ़गान लोगों के आने की जांच काफी नहीं थी। ट्रंप ने दावा किया कि उस आदमी को “बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लाया था”, और ज़ोर देकर कहा कि पूरे प्रोग्राम की नए सिरे से जांच की ज़रूरत है।
गोलीबारी के बाद, ट्रंप ने इमिग्रेशन को और सख़्त करने की अपनी मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स को “यह पक्का करना चाहिए कि हम अपने देश में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे किसी भी एलियन को हटा दें”। उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आने वाले सभी अफ़गान रिफ्यूजी की पूरी दोबारा जांच की भी मांग की, और कहा कि उनके मामलों की “शुरू से आखिर तक” फिर से जांच होनी चाहिए।
ट्रंप ने आगे घोषणा की कि शहर में मौजूदा सुरक्षा उपायों को सपोर्ट करने के लिए वाशिंगटन, DC में 500 और नेशनल गार्ड सैनिक तैनात किए जाएंगे। चल रहे फेडरल डिप्लॉयमेंट के हिस्से के तौर पर हजारों गार्ड सदस्य पहले से ही राजधानी में तैनात हैं।
कौन है हमलावर
जांच के बारे में जानकारी देने वाले कई लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों के मुताबिक, FBI का मानना है कि संदिग्ध की शुरुआती पहचान वाशिंगटन राज्य के एक आदमी से मिलती है, जो 2021 में अफ़गानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स में आया लगता है। उसकी पहचान रहमानुल्लाह लकनवाल के तौर पर हुई है, जो 29 साल का अफ़गान नागरिक है और 2021 में बाइडेन के ऑपरेशन अलाइज़ वेलकम के तहत यूनाइटेड स्टेट्स में आया था। अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती पहचान संदिग्ध को हिरासत में लेने के बाद लिए गए फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड से हुई थी।
हालांकि, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पहचान पूरी तरह से कन्फर्म करने के लिए अभी और कदम उठाए जा रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि संदिग्ध ने 2024 में शरण के लिए अप्लाई किया था और इस साल की शुरुआत में उसे यह मिल गई थी। जांच करने वालों ने एक हैंडगन बरामद की है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि हमले में इसका इस्तेमाल किया गया था।
अधिकारी अब मौके पर जमा किए गए दूसरे सबूतों के साथ बंदूक की जांच कर रहे हैं, ताकि यह पूरी तरह से पता चल सके कि गोलीबारी कैसे हुई। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां गवाहों से पूछताछ कर रही हैं और इलाके से सर्विलांस फुटेज देख रही हैं। हमले का मकसद अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, और अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी भी एक्टिव और जारी है।