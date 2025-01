US Presidential Inauguration: अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू, पदभार संभालते ही दिए ये बड़े आदेश

US Presidential Inauguration: डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने के बाद डोनाल्ड का बतौर राष्ट्रपति यह दूसरा कार्यकाल है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने बिडेन प्रशासन द्वारा लागू की गई कई नीतियों को रद्द करने के उद्देश्य से कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर समारोह वाशिंगटन में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुआ, जहाँ ट्रम्प को कई दस्तावेज़ दिए गए, जिन पर उन्होंने एक-एक करके हस्ताक्षर किए और उन्हें जयकारे लगाती भीड़ को दिखाया।

#WATCH | Washington, DC: "...Oh!...Thank you, it could have been years before we got this..," says US President #DonaldTrump as he discovers a letter for him from former President Joe Biden.



(Source: US Network Pool via Reuters) pic.twitter.com/PxSdongW30