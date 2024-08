US Presidential Election: डोनाल्ड ट्रंप का कमला हैरिस पर कटाक्ष, कहा- 'मैं उनसे ज्यादा बेहतर दिखता हूं'

Highlights US Presidential Election: डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी रैली में कलमा हैरिस पर दिया विवादित बयान US Presidential Election: ट्रंप ने कहा, वो उनसे दिखने में ज्यादा बेहतर हैं US Presidential Election: राष्ट्रपति चुनावी जंग अब सुंदरता पर पहुंची

US Presidential Election: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी प्रतिद्वंद्वी और डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस पर हमला बोल दिया है। उन्होंने इस बार दावे के साथ कहा कि वो अमेरिका की उप राष्ट्रपति से दिखने में ज्यादा खूबसूरत और बेहतर हैं। ट्रंप की यह टिप्पणी पेंसिलवेनिया की रैली के दौरान सामने आई है, जिसका जिक्र यूएस मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में किया।

पेंसिल्वेनिया के विल्केस-बैरे में एक रैली के दौरान उप राष्ट्रपति कमला हैरिस पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने कहा, "मैं उनसे कहीं बेहतर दिखता हूं।" और इतने पर नहीं रुके उन्होंने दोबारा कहा कि वो कमला से बेहतर दिखने वाला व्यक्ति हैं। इस बात की जानकारी 'द हिल' ने दी है।

टाइम मैगजीन के कवर पर कमला हैरिस की हालिया तस्वीर का जिक्र करते हुए, ट्रंप ने दावा किया कि प्रतिष्ठित प्रकाशन को एक स्केच कलाकार को नियुक्त करना पड़ा क्योंकि उन्होंने जो तस्वीरें खींची थीं, वे काम नहीं कर रही थीं।

रिपब्लिकन पार्टी से मौजूदा राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें लीं जो काम नहीं आईं इसलिए उन्होंने एक स्केच कलाकार को काम पर रखा।"

हैरिस कौन है? ट्रम्प पूछते हैं, यह पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हैरिस पर लक्षित कई हमलों में से एक था। उन्हें छोटा दिखाने की कोशिश में ट्रंप ने फिर पूछा कि हैरिस कौन हैं। “जो बिडेन को क्या हुआ? मैं बिडेन के खिलाफ लड़ रहा था और अब मैं किसी और के खिलाफ लड़ रहा हूं"। वो तीसरी बार बोले, 'आखिर हैरिस कौन हैं?

डेमोक्रेटिक पार्टी के भारी दबाव और पहली राष्ट्रपति बहस में ट्रंप के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शन के बाद वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन चुनावी दौड़ से हट गए हैं।

