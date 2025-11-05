US: केंटकी में उड़ान भरते ही प्लेन क्रैश, आग के गुबार में बदला विमान; 3 की मौत
By अंजली चौहान | Updated: November 5, 2025 08:08 IST2025-11-05T08:08:01+5:302025-11-05T08:08:52+5:30
US: अमेरिका में एक बड़ा हादसा हुआ जब केंटकी के लुइसविले से उड़ान भरते समय एक बड़ा यूपीएस मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने कहा कि यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। यह घटना मुहम्मद अली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शाम लगभग 5.15 बजे (स्थानीय समयानुसार) हुई। विमान, जिसमें तीन लोग सवार थे, होनोलूलू जा रहा था जब यह हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। संघीय उड्डयन प्रशासन ने पुष्टि की है कि दुर्घटना के बाद एक विस्फोट हुआ और भयंकर आग लग गई जिससे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया।
BREAKING 🚨 Louisville mayor says UPS plane had 280,000 gallons of fuel when it crashed https://t.co/GN7bJgkLbn— Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 4, 2025
वीडियो में विमान के बाएँ पंख पर आग की लपटें और धुएँ का गुबार दिखाई दे रहा है। विमान दुर्घटनाग्रस्त होने और एक विशाल आग के गोले में विस्फोट होने से पहले ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठा। वीडियो में रनवे के अंत के पास एक इमारत की छत के टुकड़े भी दिखाई दे रहे हैं। लुइसविले मेट्रो पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी साझा की।
UPS Flight 2976 crashed around 5:15 p.m. local time on Tuesday, Nov. 4, after departing from Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky. The McDonnell Douglas MD-11 was headed to Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu. The FAA and NTSB will investigate.…— The FAA ✈️ (@FAANews) November 4, 2025
लुइसविले के मेयर क्रेग ग्रीनबर्ग ने डब्ल्यूएलकेवाई टीवी को बताया कि जोखिम बहुत बड़ा था क्योंकि "मेरी समझ से विमान में लगभग 280,000 गैलन ईंधन था और इसलिए यह कई मायनों में चिंता का गंभीर कारण है।"
गौरतलब है कि लुइसविले में यूपीएस का सबसे बड़ा पैकेज प्रोसेसिंग केंद्र है जिसमें हज़ारों कर्मचारी कार्यरत हैं। यह केंद्र प्रतिदिन 300 से ज़्यादा उड़ानों का संचालन करता है और हर घंटे 400,000 से ज़्यादा पैकेजों की छंटाई करता है। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना में शामिल विमान 1991 में निर्मित मैकडॉनेल डगलस एमडी-11 मॉडल का था।
JUST IN: The plane that crashed near the Louisville, Kentucky airport was a UPS MD-11 plane, according to CNN.— Collin Rugg (@CollinRugg) November 4, 2025
A shelter-in-place has been issued for locations within 5 miles of the airport.
"The McDonnell Douglas MD-11F is a freight transport aircraft manufactured originally… pic.twitter.com/OUlX92eQZl
दुर्घटना के बाद, हवाई अड्डे के उत्तर में ओहायो नदी तक के क्षेत्रों के लिए आश्रय स्थल परामर्श बढ़ा दिया गया था। केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने एक्स पर पोस्ट किया कि अधिक स्पष्टता मिलने पर अपडेट प्रदान किए जाएँगे। बेशियर ने कहा, "कृपया पायलटों, चालक दल और प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें।"
BREAKING 🚨🚨 Video shows moment UPS Flight 2976 crashes during takeoff from Louisville International Airport, Kentucky pic.twitter.com/Lg8LchEqRN— Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 4, 2025
जानकारी के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त विमान MD 11F मॉडल का था। मूल रूप से इसका निर्माण मैकडॉनेल डगलस द्वारा किया गया था और बाद में इसका उत्पादन बोइंग द्वारा किया गया। यह विमान मुख्य रूप से कार्गो संचालन के लिए उपयोग किया जाता है और इसे यूपीएस, फेडेक्स और लुफ्थांसा कार्गो जैसी कंपनियां उड़ाती हैं। दुर्घटनाग्रस्त विमान 1991 में बनाया गया था।