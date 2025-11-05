US: केंटकी में उड़ान भरते ही प्लेन क्रैश, आग के गुबार में बदला विमान; 3 की मौत

By अंजली चौहान | Updated: November 5, 2025 08:08 IST2025-11-05T08:08:01+5:302025-11-05T08:08:52+5:30

US: मंगलवार, 4 नवंबर की शाम को केंटकी के लुइसविले मुहम्मद अली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद लगभग 280,000 गैलन ईंधन ले जा रहा यूपीएस एमडी-11 मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई, जिससे कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

US Plane crashes in Kentucky after takeoff 3 killed | US: केंटकी में उड़ान भरते ही प्लेन क्रैश, आग के गुबार में बदला विमान; 3 की मौत

US: केंटकी में उड़ान भरते ही प्लेन क्रैश, आग के गुबार में बदला विमान; 3 की मौत

US: अमेरिका में एक बड़ा हादसा हुआ जब केंटकी के लुइसविले से उड़ान भरते समय एक बड़ा यूपीएस मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने कहा कि यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। यह घटना मुहम्मद अली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शाम लगभग 5.15 बजे (स्थानीय समयानुसार) हुई। विमान, जिसमें तीन लोग सवार थे, होनोलूलू जा रहा था जब यह हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। संघीय उड्डयन प्रशासन ने पुष्टि की है कि दुर्घटना के बाद एक विस्फोट हुआ और भयंकर आग लग गई जिससे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया।

वीडियो में विमान के बाएँ पंख पर आग की लपटें और धुएँ का गुबार दिखाई दे रहा है। विमान दुर्घटनाग्रस्त होने और एक विशाल आग के गोले में विस्फोट होने से पहले ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठा। वीडियो में रनवे के अंत के पास एक इमारत की छत के टुकड़े भी दिखाई दे रहे हैं। लुइसविले मेट्रो पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी साझा की। 

लुइसविले के मेयर क्रेग ग्रीनबर्ग ने डब्ल्यूएलकेवाई टीवी को बताया कि जोखिम बहुत बड़ा था क्योंकि "मेरी समझ से विमान में लगभग 280,000 गैलन ईंधन था और इसलिए यह कई मायनों में चिंता का गंभीर कारण है।"

गौरतलब है कि लुइसविले में यूपीएस का सबसे बड़ा पैकेज प्रोसेसिंग केंद्र है जिसमें हज़ारों कर्मचारी कार्यरत हैं। यह केंद्र प्रतिदिन 300 से ज़्यादा उड़ानों का संचालन करता है और हर घंटे 400,000 से ज़्यादा पैकेजों की छंटाई करता है। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना में शामिल विमान 1991 में निर्मित मैकडॉनेल डगलस एमडी-11 मॉडल का था।

दुर्घटना के बाद, हवाई अड्डे के उत्तर में ओहायो नदी तक के क्षेत्रों के लिए आश्रय स्थल परामर्श बढ़ा दिया गया था। केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने एक्स पर पोस्ट किया कि अधिक स्पष्टता मिलने पर अपडेट प्रदान किए जाएँगे। बेशियर ने कहा, "कृपया पायलटों, चालक दल और प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें।"

जानकारी के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त विमान MD 11F मॉडल का था। मूल रूप से इसका निर्माण मैकडॉनेल डगलस द्वारा किया गया था और बाद में इसका उत्पादन बोइंग द्वारा किया गया। यह विमान मुख्य रूप से कार्गो संचालन के लिए उपयोग किया जाता है और इसे यूपीएस, फेडेक्स और लुफ्थांसा कार्गो जैसी कंपनियां उड़ाती हैं। दुर्घटनाग्रस्त विमान 1991 में बनाया गया था।

Web Title: US Plane crashes in Kentucky after takeoff 3 killed

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Plane CrashUSविमान दुर्घटना