US: वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले हेलीकॉप्टर से टकराया विमान, नदी में गिरा प्लेन

US: अमेरिका के वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय अमेरिकन एयरलाइंस का एक क्षेत्रीय जेट विमान एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। रोनाल्ड रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमानों का परिचालन रोक दिया गया है।

आपकालीन सेवा एजेंसी ‘डी.सी. फायर और ईएमएस’ ने बुधवार रात को बताया कि वाशिंगटन के बाहरी इलाके में हवाई अड्डे के पास एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तथा अग्निशमन नौकाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। हवाई अड्डे ने बताया कि आपातकालीन कर्मचारी विमान दुर्घटना के बाद राहत एवं बचाव कार्य कर रहे हैं। दुर्घटना के संबंध में अभी विस्तार से जानकारी नहीं मिल पाई है।

The White House has confirmed it was a commercial airliner that collided with a military helicopter while heading towards Ronald Reagan National Airport. https://t.co/jpw5a9dprS