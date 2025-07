US: मिशिनगन वॉलमार्ट स्टोर में चाकूबाजी से दहशत, 11 लोग घायल; पुलिस हिरासत में हमलावर

US Walmart Stabbing:अमेरिका के मिशिगन के ट्रैवर्स सिटी स्थित वॉलमार्ट में चाकूबाजी की खौफनाक घटना हुई है। जहां एक शख्स ने स्टोर में मौजूद लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 11 लोग घायल हो गए हैं और 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हमलावर ने एक व्यक्ति की आँख में चाकू घोंप दिया, जिससे लोग चीखने-चिल्लाने लगे और भागने लगे। संदिग्ध हिरासत में है, लेकिन उसका नाम अभी तक जारी नहीं किया गया है।

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, आरोपी ने फोल्डिंग-स्टाइल चाकू का इस्तेमाल किया। मिशिगन राज्य पुलिस के अनुसार, आरोपी संभवतः मिशिगन का ही निवासी है, लेकिन अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

एक कर्मचारी ने चैनल2 नाउ को बताया, "पूरी दुकान में चीख-पुकार मच गई और लोग भागने लगे। एक आदमी चाकू लेकर आया था - उसने छह लोगों को चाकू मारा। मैंने देखा कि किसी की आँख में चाकू मारा गया था।"

BREAKING - The first image has been released of the suspect in a mass stabbing at a Walmart in Grand Traverse County, Michigan, which left 11 victims, and it appears police quickly rushed him into their cruiser. pic.twitter.com/XsL8GXzzju