अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में गोलीबारी से दहशत, 2 की मौत, तीन घायन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 19, 2025 10:00 IST2025-08-19T09:59:03+5:302025-08-19T10:00:37+5:30

US: पुलिस ने बताया कि सोमवार को दक्षिणी वेस्ट वर्जीनिया में हुई गोलीबारी में एक संदिग्ध बंदूकधारी सहित दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए।

US: अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया प्रांत में सोमवार को गोलीबारी की घटना में एक संदिग्ध बंदूकधारी सहित दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। ‘फेयेट काउंटी’ के शेरिफ जेस मैकमुलेन ने बताया कि गोलीबारी की यह घटना माउंट कार्बन में हुई।

पुलिस को संदिग्ध बंदूकधारी अपने घर में मृत मिला, जिसकी मौत संभवतः खुद को गोली मारने से हुई। एक अन्य व्यक्ति पास के एक खुले गैरेज में मृत पाया गया। मैकमुलेन ने मीडिया संस्थानों को बताया कि तीन अन्य लोग गोली लगने से मामूली रूप से घायल हुए हैं और उनका उपचार किया जा रहा है। मृतकों की पहचान फिलहाल जारी नहीं की गई।

घटना के बाद शुरुआत में स्थानीय निवासियों को घरों में ही रहने का परामर्श जारी किया गया था लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। गोलीबारी की घटना से जुड़ी और जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। 

