अमेरिकी ओपन टेनिस 2025ः सिनर और अल्काराज में भिड़ंत, लगातार तीसरा अवसर, शीर्ष-2 खिलाड़ी में खिताबी टक्कर, फिर 25वें ग्रैंड स्लैम से चूके जोकोविच
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 6, 2025 11:25 IST2025-09-06T11:24:11+5:302025-09-06T11:25:21+5:30
US Open Tennis 2025: दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर और नंबर दो खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के फाइनल में जगह बनाई। यह इस वर्ष लगातार तीसरा अवसर होगा जबकि दुनिया के शीर्ष रैंकिंग वाले यह दो खिलाड़ी किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आमने-सामने होंगे। अल्काराज़ ने शुक्रवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल में 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच को 6-4, 7-6 (4), 6-2 से हराया। उन्होंने जीत हासिल करने के बाद सभी को एक पल रुकने के लिए कहा।
अल्काराज़ ने जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला ताकि वह सिनर और फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे के बीच दूसरे सेमीफ़ाइनल का स्कोर देख सके लेकिन तब उस मैच का पहला सेट ही चल रहा था। सिनर ने इसके कुछ घंटे बाद ऑगर-अलियासिमे पर 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 से जीत हासिल करके अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक और रोमांचक मुकाबले की नींव रखी।
जोकोविच ने मैच के बाद स्वीकार किया कि यह दोनों खिलाड़ी इस समय दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ये दोनों खिलाड़ी इस समय दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने खुद को खेल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया है।’’ रविवार को होने वाले फाइनल का परिणाम जो भी हो यह सुनिश्चित है कि यह जोड़ी पिछली आठ ग्रैंड स्लैम ट्रॉफियों को साझा करेगी।
पिछले 13 में से 10 पर कब्जा करेगी। अल्काराज़ ने अभी तक पांच और सिनर ने चार ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। इस मैच से नंबर एक रैंकिंग का भी फैसला होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस मैच को देखने के लिए आ सकते हैं। अल्काराज ने जून में फ्रेंच ओपन में सिनर को हराया था। सिनर ने जुलाई में विंबलडन में इसका बदला चुकता कर दिया था।
सिनर न्यूयॉर्क में लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे। रोजर फेडरर ने 2004 से 2008 तक लगातार पांच साल तक यह हार्ड-कोर्ट टूर्नामेंट जीता था। सिनर ने लगातार पांच ग्रैंड स्लैम फाइनल में भी जगह बनाई है, जिसकी शुरुआत 12 महीने पहले अमेरिकी ओपन से हुई थी। अल्काराज ने अपना छठा प्रमुख खिताब और फ्लशिंग मीडोज में दूसरा खिताब जीतने की कवायद में एक भी सेट नहीं गंवाया है।
अल्काराज़ ने कहा, ‘‘मैं मैचों, टूर्नामेंट, पूरे साल, कुल मिलाकर, निरंतरता बनाए रखने पर काम कर रहा हूं। बस किसी भी मैच में उतार-चढ़ाव न हो। शायद, मैं परिपक्व हो रहा हूं, खुद को और बेहतर तरीके से जान रहा हूं और यह समझ रहा हूं कि कोर्ट के अंदर और बाहर मुझे क्या करना चाहिए।’’
सिनर का 2024 की शुरुआत से अल्काराज़ के खिलाफ रिकॉर्ड 1-6 है जबकि अन्य खिलाड़ियों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड 109-4 है। सिनर ने कहा, ‘‘हमने इस साल एक दूसरे के खिलाफ काफी मैच खेले हैं। इसलिए हम एक-दूसरे के खेल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं।’’ अल्काराज़ को जोकोविच के खिलाफ हाल में जिन दो मैच में हार का सामना करना पड़ा था उनमें पिछले साल पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक का मुकाबला और इस साल जनवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का क्वार्टर फाइनल मैच शामिल है।
अल्काराज़ ने कहा, ‘‘सच कहूं तो उनके खिलाफ खेलना आसान नहीं है। मैं इस दिग्गज के बारे में सोच रहा हूं। उन्होंने अपने करियर में क्या हासिल किया है। इसके बारे में न सोचना मुश्किल है।’’ सर्बिया के 38 वर्षीय खिलाड़ी जोकोविच ने इस सत्र में चारों ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में जगह बनाई, लेकिन हर बार उससे आगे बढ़ने में नाकाम रहे। उन्हें तीन बार 22 वर्षीय अल्काराज़ और एक बार 24 वर्षीय सिनर से हार का सामना करना पड़ा।