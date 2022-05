अमेरिका: कैलीफोर्निया के गिरजाघर में गोलीबारी, एक व्यक्ति की मौत, पांच अन्य घायल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 16, 2022 08:57 AM

अधिकारियों के अनुसार, संदिग्ध ने सुबह की प्रार्थना सभा के बाद गिरजाघर में आयोजित भोज में गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि पुलिस के मौके पर पहुंचने तक वहां मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया था। संदिग्ध एशियाई मूल का एक व्यक्ति है, जिसकी उम्र 60 से 70 के बीच प्रतीत होती है।

