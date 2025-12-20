अमेरिकी सेना ने सीरिया में किए हवाई हमले, ISIS के दर्जनों ठिकानों को बनाया निशाना

By अंजली चौहान | Updated: December 20, 2025 08:53 IST2025-12-20T08:52:21+5:302025-12-20T08:53:21+5:30

US Army Airstrikes: पीट हेगसेथ ने पुष्टि की कि ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक नामक अभियान के तहत किए गए हमलों में "आईएसआईएस लड़ाकों, बुनियादी ढांचे और हथियार स्थलों" को निशाना बनाया गया था।

US military launches airstrikes in Syria targeting dozens of ISIS targets | अमेरिकी सेना ने सीरिया में किए हवाई हमले, ISIS के दर्जनों ठिकानों को बनाया निशाना

प्रतीकात्मक फोटो

US Army Airstrikes: अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी सैनिकों ने सीरिया में एयर स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने शुक्रवार को अमेरिकी कर्मियों पर हुए जानलेवा हमले के बदले में सेंट्रल सीरिया में इस्लामिक स्टेट (IS) के दर्जनों ठिकानों पर हवाई हमले किए।

रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने पुष्टि की कि ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक नाम के एक ऑपरेशन के तहत इन हमलों में "ISIS लड़ाकों, इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों के ठिकानों" को निशाना बनाया गया, और कहा कि आगे और कार्रवाई हो सकती है।

हेगसेथ ने एक बयान और सोशल मीडिया पर कहा, "यह किसी युद्ध की शुरुआत नहीं है - यह बदले का ऐलान है।" "आज, हमने अपने दुश्मनों का शिकार किया और उन्हें मार गिराया। उनमें से बहुतों को। और हम यह जारी रखेंगे।"

दो अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इन हमलों में सेंट्रल सीरिया में IS के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया।

एक अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि इस ऑपरेशन में F-15 ईगल फाइटर जेट, A-10 थंडरबोल्ट ग्राउंड-अटैक एयरक्राफ्ट और AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल थे, और चेतावनी दी कि और भी हमले होने की उम्मीद है। पेंटागन ने ऑपरेशन के बारे में और जानकारी देने से इनकार कर दिया, और सवालों के लिए हेगसेथ के बयान का हवाला दिया।

ये हवाई हमले पिछले हफ्ते पाल्मायरा के पास सीरियाई रेगिस्तान में हुए एक हमले के बाद किए गए हैं, जिसमें अमेरिकी सेना के दो सैनिक और एक अमेरिकी नागरिक दुभाषिया मारे गए थे और तीन अन्य अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे। अमेरिकी सेना के अनुसार, हमलावर ने अमेरिकी और सीरियाई बलों के काफिले को निशाना बनाया था, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई।

अमेरिकी सेना ने बाद में मारे गए सैनिकों की पहचान सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस-टोवर, 25, डेस मोइनेस के और सार्जेंट विलियम नथानिएल हॉवर्ड, 29, मार्शलटाउन के रूप में की, दोनों आयोवा नेशनल गार्ड के सदस्य थे। हमले में मारे गए नागरिक दुभाषिया की पहचान अयाद मंसूर साकात, मैकोम्ब, मिशिगन के रूप में हुई। सीरियाई आंतरिक मंत्रालय ने हमलावर को सीरियाई सुरक्षा बलों का सदस्य बताया है, जिस पर इस्लामिक स्टेट के प्रति सहानुभूति रखने का संदेह था।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद "बहुत गंभीर जवाबी कार्रवाई" करने का वादा किया था, जबकि इस बात पर जोर दिया था कि सीरियाई बल अमेरिकी सैनिकों के साथ लड़ रहे हैं। व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने कहा कि राष्ट्रपति अपना वादा पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया से कहा था कि अमेरिका सीरिया में ISIS द्वारा हमारे नायकों की हत्या का बदला लेगा, और वह अपना वादा पूरा कर रहे हैं।"

Web Title: US military launches airstrikes in Syria targeting dozens of ISIS targets

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :US ArmyUS ArmySyriaसीरियाआईएसआईएस