US Elections Result 2024: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का किया ऐलान

Highlights US Elections Result 2024: ट्रम्प ने फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए जीत की घोषणा की US Elections Result 2024: रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप ने 267 निर्वाचक मंडल वोट हासिल किए US Elections Result 2024: जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी हैरिस को 224 निर्वाचक मंडल वोट मिले

US Elections Result 2024: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को पछाड़ते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को अपना दूसरा कार्यकाल हासिल करने के काफी करीब पहुंच गए, जिसे देश के इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक वापसी में एक बताया जा रहा है। विभिन्न राज्यों से आ रहे नतीजों में ट्रंप (78) की जीत का स्पष्ट संकेत मिलने के साथ, रिपब्लिकन पार्टी के नेता ने फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए जीत की घोषणा की और ‘‘अमेरिका के स्वर्णिम युग’’ का वादा किया।

एसोसिएटेड प्रेस (एपी) द्वारा अपराह्न दो बजे तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप ने 267 निर्वाचक मंडल वोट, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी हैरिस (60) ने 224 निर्वाचक मंडल वोट हासिल किये हैं। ट्रंप बहुमत का आंकड़ा हासिल करने से महज तीन वोट दूर हैं। ट्रंप ने बुधवार तड़के अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘यह अमेरिका के लिए वाकई स्वर्णिम युग होगा। हमें अभूतपूर्व और शानदार जनादेश मिला है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह अमेरिकी लोगों की एक शानदार जीत है। यह एक ऐसा आंदोलन था जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, और सच कहूं तो, मेरा मानना ​​है कि यह अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन है। इस देश में और शायद इससे बाहर भी ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है, और अब यह एक नए स्तर पर पहुंचने जा रहा है क्योंकि हम अपने देश को उबरने में मदद करेंगे।’’

ट्रंप ने कहा, ‘‘हम अपनी सीमाओं को मजबूत करने जा रहे हैं। हम अपने देश में सब कुछ ठीक करने जा रहे हैं। और हमने एक तरह से इतिहास रच दिया है। हमने उन बाधाओं को पार कर लिया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और अब यह स्पष्ट है कि हमने सबसे अविश्वसनीय राजनीतिक उपलब्धि हासिल कर ली है।’’ ट्रंप ने अमेरिका को एक ‘‘स्वर्णिम’’ युग में ले जाने का भी वादा किया।

उन्होंने कहा, ‘‘आपका 45वां और 47वां राष्ट्रपति निर्वाचित होने के असाधारण सम्मान के लिए मैं अमेरिकी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आपके लिए, आपके परिवार और आपके भविष्य के लिए लड़ूंगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्रत्येक दिन, मैं आपके लिए अपनी हर सांस के साथ लड़ता रहूंगा। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि हम वह मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका नहीं बना देते जिसके हमारे बच्चे और आप हकदार हैं। यह वास्तव में अमेरिका का स्वर्णिम युग होगा।’’

चुनाव परिणाम से संबंधित अनुमानों के अनुसार, ट्रंप अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की हैरिस की गुंजाइश खत्म करने, या 270 निर्वाचक मंडल वोट हासिल करने के काफी करीब पहुंच गए हैं। वर्ष 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडन से शिकस्त मिलने के बाद, इसे ट्रंप की एक शानदार वापसी के तौर पर देखा जा रहा है।

ट्रंप ने पिछले चुनाव के नतीजों को चुनौती दी थी और परोक्ष रूप से अपने समर्थकों से यूएस कैपिटल (अमेरिकी संसद भवन) मार्च करने की अपील की थी, जिसके चलते संसद परिसर में कथित तौर पर हमले और झड़पें हुई थीं। इसके बाद के महीनों में, ट्रंप ने चुनाव नतीजों को अदालत में चुनौती भी दी थी। मौजूदा चुनाव में, ट्रंप पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और उत्तरी कैरोलाइना जैसे तीन महत्वपूर्ण ‘स्विंग राज्यों’ में जीत हासिल कर रहे हैं।

अन्य महत्वपूर्ण राज्यों एरिजोना, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और नेवादा में मतों की गिनती अभी जारी है। मतगणना के स्पष्ट रूझान सामने आने पर, हैरिस ने हावर्ड विश्वविद्यालय में अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। वह इस संस्थान की छात्रा रह चुकी हैं। चुनाव नतीजे हैरिस के लिए बड़े ही निराशाजनक रहे हैं। वह जुलाई में राष्ट्रपति बाइडन के चुनाव की दौड़ से हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनी थीं।

अमेरिका में 50 राज्य हैं और ‘स्विंग राज्यों’ को छोड़कर उनमें से ज्यादातर ने हर चुनाव में एक ही पार्टी को वोट दिये हैं। अमेरिका में, कुल 538 निर्वाचक मंडल वोट के लिए मतदान होता है। 270 या उससे अधिक निर्वाचक मंडल वोट पाने वाले उम्मीदवार को चुनाव में विजेता घोषित किया जाता है।



