US: ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी में 2 की मौत, कई घायल; हमलावर अब भी फरार

US shooting: अमेरिका में एक बार फिर सामूहिक गोलीबारी से दहल गया है। पुलिस ने बताया कि शनिवार को रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की खबर मिलते ही अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि बंदूकधारी, जिसकी अभी भी तलाश की जा रही है, ने काले कपड़े पहने थे। अधिकारियों ने शुरू में बताया था कि एक संदिग्ध हिरासत में है, लेकिन बाद में साफ किया कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रोविडेंस, रोड आइलैंड के मेयर ब्रेट स्माइली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं पुष्टि कर सकता हूं कि आज दोपहर दो लोगों की मौत हो गई है, और आठ अन्य गंभीर हालत में हैं।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर गोलीबारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मुझे रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई है। FBI मौके पर है। संदिग्ध हिरासत में है। पीड़ितों और पीड़ितों के परिवारों पर भगवान की कृपा हो।"

गोलीबारी कैसे हुई

शाम करीब 4:15 बजे, ब्राउन यूनिवर्सिटी ने एक अलर्ट भेजा जिसमें कैंपस में सभी से दरवाजे बंद करने, फोन साइलेंट करने और अगली सूचना तक छिपे रहने को कहा गया। शुरुआती अलर्ट में यह भी चेतावनी दी गई थी: "आखिरी उपाय के तौर पर, खुद को बचाने के लिए कार्रवाई करें।" अधिकारी लोगों से अपनी जगह पर सुरक्षित रहने का आग्रह करते रहे। जब गोलीबारी हुई, तब वहां इंजीनियरिंग डिजाइन की परीक्षाएं चल रही थीं। 18 साल के फर्स्ट ईयर के छात्र एंसल एडिसन साइंस लाइब्रेरी के ग्राउंड फ्लोर पर थे जब उन्होंने बड़ी संख्या में पुलिस वाहनों को आते देखा।

छात्र इंजीनियरिंग बिल्डिंग से भागने लगे। एडिसन ने कहा, "एक घबराया हुआ छात्र अंदर आया और कहा कि 20 गोलियां चलाई गई हैं।" ब्राउन के सीनियर बायोकेमिस्ट्री छात्र एलेक्स ब्रूस ने AP को बताया कि वह सड़क के पार अपने डॉर्म में अपने फाइनल रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जब उसने सायरन सुना और शाम 4 बजे के तुरंत बाद एक एक्टिव शूटर के बारे में टेक्स्ट अलर्ट मिला।

उसने कहा, 'मैं बस यहां बैठा कांप रहा हूं,' उसने कहा, खिड़की से देखते हुए कि टैक्टिकल गियर पहने लगभग आधा दर्जन सशस्त्र अधिकारियों ने उसके डॉर्म को घेर लिया था। उसने आगे कहा कि उसे एक दोस्त की चिंता थी जिसके बारे में उसे लगता था कि वह उस समय इंजीनियरिंग बिल्डिंग के अंदर था।

