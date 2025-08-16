'जब तक यूक्रेन युद्ध पर समझौता नहीं हो जाता तब तक...', अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद बोले ट्रंप

By अंजली चौहान | Updated: August 16, 2025 07:36 IST2025-08-16T07:33:09+5:302025-08-16T07:36:36+5:30

Trump Putin Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका।

Until there is settlement on the Ukraine war Donald Trump said after Alaska summit What Vladimir Putin said | 'जब तक यूक्रेन युद्ध पर समझौता नहीं हो जाता तब तक...', अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद बोले ट्रंप

'जब तक यूक्रेन युद्ध पर समझौता नहीं हो जाता तब तक...', अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद बोले ट्रंप

Trump Putin Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में एक शिखर सम्मेलन के लिए मुलाकात की, जिसमें व्यक्तिगत सौहार्द फिर से जागृत हुआ, लेकिन यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने पर कोई सफलता नहीं मिली। दोनों नेताओं ने प्रेस के सवालों का जवाब देने से परहेज किया और अपनी बातचीत के बारे में सकारात्मक बातें कहीं, जबकि रूस-यूक्रेन संघर्ष में युद्धविराम की उम्मीदें पूरी नहीं हुईं।

लगभग ढाई घंटे की बैठक के बाद, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने मीडिया को जानकारी देने के लिए मंच साझा किया। ट्रंप ने कहा कि अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बैठक "काफी फलदायी" रही, हालाँकि कुछ प्रमुख मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं और अभी तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है।

पुतिन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा, "हमारी बैठक काफी फलदायी रही और कई मुद्दों पर हमारी सहमति बनी। कुछ बड़े मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर हम अभी तक सहमत नहीं हुए हैं, लेकिन हमने कुछ प्रगति की है। जब तक समझौता नहीं हो जाता, तब तक कोई समझौता नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ी देर में नाटो को फोन करूँगा और उन सभी लोगों से बात करूँगा जो उपयुक्त हैं। मैं निश्चित रूप से राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन करूँगा और उन्हें आज की बैठक के बारे में बताऊँगा... हमने आज काफी प्रगति की है... हम जल्द ही आपसे बात करेंगे और उम्मीद है कि जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे।"

उन्होंने यह भी कहा कि वह नाटो और कीव को फोन करेंगे। उन्होंने आगे कहा, "मैं थोड़ी देर में नाटो को फ़ोन करूँगा। मैं उन सभी लोगों को फ़ोन करूँगा जो मुझे उचित लगेंगे। और, ज़ाहिर है, मैं राष्ट्रपति [वोलोदिमीर] ज़ेलेंस्की को फ़ोन करूँगा और उन्हें आज की बैठक के बारे में बताऊँगा। अंततः यह उन पर निर्भर है।"

वहीं, पुतिन ने कहा कि वह और ट्रंप यूक्रेन पर एक “समझौते” पर पहुँच गए हैं और उन्होंने यूरोप को चेतावनी दी कि वह “नवजात प्रगति को बाधित” न करे।

पुतिन ने बातचीत के “दोस्ताना” लहजे के लिए ट्रंप का धन्यवाद किया और कहा कि रूस और अमेरिका को “पृष्ठ बदलकर सहयोग की ओर लौटना चाहिए।”

उन्होंने ट्रंप की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें “इस बात का स्पष्ट अंदाज़ा है कि वह क्या हासिल करना चाहते हैं और अपने देश की समृद्धि की ईमानदारी से परवाह करते हैं, और साथ ही यह भी समझते हैं कि रूस के अपने राष्ट्रीय हित हैं।”

पुतिन ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि आज के समझौते न केवल यूक्रेनी समस्या के समाधान के लिए एक संदर्भ बिंदु बनेंगे, बल्कि रूस और अमेरिका के बीच व्यावसायिक, व्यावहारिक संबंधों की बहाली की शुरुआत भी करेंगे।”

ट्रम्प ने पुतिन को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त की और कहा, "हम आपसे बहुत जल्द बात करेंगे और शायद जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे।"

जब पुतिन मुस्कुराए और "अगली बार मॉस्को में" का प्रस्ताव रखा, तो ट्रम्प ने कहा, "यह एक दिलचस्प बात है" और कहा कि उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन "मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है"।

Web Title: Until there is settlement on the Ukraine war Donald Trump said after Alaska summit What Vladimir Putin said

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Donald TrumpVladimir PutinRussia-Ukraine crisisUSडोनाल्ड ट्रंपव्लादिमीर पुतिनरूस-यूक्रेन विवाद