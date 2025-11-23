'UNSC में सुधार कोई विकल्प नहीं, बल्कि ज़रूरत है': आईबीएसए की मीटिंग में पीएम मोदी बोले
जोहान्सबर्ग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) में सुधार अब कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि ज़रूरी है। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इंडिया-ब्राज़ील-साउथ अफ्रीका (IBSA) लीडर्स की मीटिंग में हिस्सा लेते हुए उन्होंने यह भी कहा कि काउंटर-टेररिज्म पर करीबी तालमेल की ज़रूरत है, और कहा कि आतंकवाद से लड़ते समय दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं है।
प्रधानमंत्री ने यूपीआई जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, CoWIN जैसे हेल्थ प्लेटफॉर्म को शेयर करने के लिए 'आईबीएसए डिजिटल इनोवेशन अलायंस' बनाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आईबीएसए सिर्फ़ तीन देशों का ग्रुप नहीं है, बल्कि "तीन महाद्वीपों, तीन बड़े डेमोक्रेटिक देशों और तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं" को जोड़ने वाला एक ज़रूरी प्लेटफॉर्म है।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पीएम मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस संस्थाएं 21वीं सदी की असलियत से बहुत दूर हैं। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि आईबीएसए में "सुरक्षित, भरोसेमंद और इंसानी-केंद्रित एआई नियमों के विकास में योगदान देने की क्षमता है"।
विदेश मंत्रालय ने एक रिलीज़ में कहा, "प्रधानमंत्री ने कहा कि आईबीएसए एक-दूसरे के विकास में मदद कर सकता है और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक मिसाल बन सकता है।" "उन्होंने बाजरा, नेचुरल खेती, आपदा से निपटने की क्षमता, ग्रीन एनर्जी, पारंपरिक दवाएं और हेल्थ सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग के मौकों पर ज़ोर दिया।"
मंत्रालय ने कहा, "शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सोलर एनर्जी जैसे सेक्टर में चालीस देशों में प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने में आईबीएसए फंड के काम की तारीफ़ करते हुए, प्रधानमंत्री ने साउथ-साउथ सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए IBSA फंड का प्रस्ताव रखा।"
पीएम मोदी शुक्रवार को जी20 समिट में हिस्सा लेने के लिए जोहान्सबर्ग पहुंचे थे। वहां पहुंचने पर, उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा को गर्मजोशी से स्वागत करने और इस ज़रूरी समिट को ऑर्गनाइज़ करने के लिए धन्यवाद दिया।
यह पीएम मोदी का साउथ अफ्रीका का चौथा ऑफिशियल दौरा है, इससे पहले वे 2016 में बाइलेटरल दौरे पर गए थे और बाद में 2018 और 2023 में दो ब्रिक्स समिट में शामिल हुए थे। साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में हो रहे पहले G20 समिट को होस्ट कर रहा है। अफ्रीकन यूनियन 2023 में भारत की प्रेसीडेंसी के दौरान G20 का मेंबर बना था।