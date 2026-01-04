किस कानून के तहत अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ा? क्या कानूनी रूप से ये सही, जानें

Nicolás Maduro: अमेरिका ने 3 जनवरी को एक मिलिट्री ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा महीनों से चलाए जा रहे दबाव अभियान का नतीजा था, जिसकी कुछ अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने निंदा की है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, मादुरो एक युद्धपोत पर थे जो आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क जा रहा था। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क में रखा है जहां उन पर केस चलाया जाएगा।

JUST IN: 🇺🇸🇻🇪 US releases new photos of Venezuelan President Nicolás Maduro in custody. pic.twitter.com/pjm38Ys8hj — BRICS News (@BRICSinfo) January 4, 2026

क्या, कब कैसे हुआ?

शनिवार को, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला किया और मादुरो, जिन्हें व्यापक रूप से एक अवैध नेता के रूप में निंदा की गई है, और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया।

ट्रंप मादुरो से सत्ता छोड़ने का आग्रह कर रहे थे और उन पर ड्रग कार्टेल का समर्थन करने का आरोप लगाया था, जिन्हें वॉशिंगटन ने आतंकवादी समूहों के रूप में नामित किया था, यह आरोप लगाते हुए कि वे अवैध ड्रग्स के इस्तेमाल से जुड़ी हजारों अमेरिकी मौतों के लिए जिम्मेदार थे।

सितंबर से, अमेरिकी सेना ने कैरिबियन और प्रशांत महासागर में वेनेजुएला से कथित ड्रग तस्करी वाली नावों पर कम से कम 30 हमलों में 100 से अधिक लोगों को मार डाला था, जिसके बारे में कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह संभवतः अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था।

Donald Trump invades Venezuela, ordering U.S. special forces' boots on the ground to secure Venezuelan military facilities and kidnap the president — CBS pic.twitter.com/8YAa0XsyjR — Miraola💕 (@miraghini) January 3, 2026

अमेरिका ने इस कार्रवाई को कैसे सही ठहराया?

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि न्याय विभाग ने मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए सैन्य सहायता मांगी थी, जिन पर न्यूयॉर्क की एक ग्रैंड जूरी ने उनकी पत्नी, बेटे, दो राजनीतिक नेताओं और एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह के कथित नेता के साथ आरोप लगाया था। उन पर आतंकवाद, ड्रग्स और हथियारों से संबंधित अपराधों का आरोप लगाया गया था।

अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रतिवादी "जल्द ही अमेरिकी धरती पर अमेरिकी अदालतों में अमेरिकी न्याय के पूरे प्रकोप का सामना करेंगे।"

हालांकि, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिकी तेल हितों को चुराने का आरोप लगाया और कहा कि वॉशिंगटन उन्हें वापस ले लेगा और बिना कोई खास जानकारी दिए, कुछ समय के लिए वेनेजुएला को चलाने की योजना बना रहा है।

अंतरराष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने इस ऑपरेशन को एक लक्षित कानून प्रवर्तन मिशन और अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर लंबे समय तक नियंत्रण की संभावित प्रस्तावना दोनों बताकर कानूनी मुद्दों को उलझा दिया है।

नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी में संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ प्रोफेसर जेरेमी पॉल ने कहा, "आप यह नहीं कह सकते कि यह एक कानून प्रवर्तन ऑपरेशन था और फिर मुड़कर कहें कि अब हमें देश चलाना है।" "इसका कोई मतलब नहीं बनता।"

कानून क्या कहता है?

अमेरिकी कांग्रेस के पास युद्ध घोषित करने की शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति कमांडर-इन-चीफ होते हैं, और दोनों पार्टियों के राष्ट्रपतियों ने सैन्य कार्रवाई को सही ठहराया है जब यह सीमित दायरे में और राष्ट्रीय हित में थी।

ट्रम्प की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स ने पिछले साल के आखिर में प्रकाशित एक इंटरव्यू में वैनिटी फेयर मैगज़ीन को बताया था कि अगर ट्रम्प वेनेजुएला में "ज़मीन पर कुछ गतिविधि" को मंज़ूरी देते हैं तो उन्हें कांग्रेस से मंज़ूरी लेनी होगी।

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि शनिवार के ऑपरेशन से पहले कांग्रेस को सूचित नहीं किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के इस्तेमाल पर रोक लगाता है, सिवाय कुछ खास मामलों के जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा मंज़ूरी या आत्मरक्षा।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, ड्रग तस्करी और गैंग हिंसा को आपराधिक गतिविधि माना जाता है और ये सशस्त्र संघर्ष के स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मानक तक नहीं पहुंचते हैं जो सैन्य कार्रवाई को सही ठहरा सके।

कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विशेषज्ञ कानून प्रोफेसर मैथ्यू वैक्समैन ने कहा, "अकेला आपराधिक आरोप किसी विदेशी सरकार को हटाने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं देता है, और प्रशासन शायद इसे भी आत्मरक्षा के सिद्धांत पर आधारित करेगा।"

अमेरिका ने 2019 से मादुरो को वेनेजुएला का वैध नेता नहीं माना है, उस चुनाव के बाद जिसे अमेरिका ने धांधली वाला बताया था।

अमेरिका ने पहले उठाए ऐसे कदम

अमेरिका ने लीबिया सहित विदेशी देशों में आपराधिक संदिग्धों को पकड़ा है, लेकिन उसने स्थानीय अधिकारियों की सहमति मांगी है। जबकि प्रशासन मादुरो को एक अवैध नेता बताता है, वाशिंगटन ने किसी अन्य वेनेजुएला के नेता को मान्यता नहीं दी है जो मादुरो को पकड़ने की अनुमति दे सकता था।

1989 में, अमेरिका ने पनामा के तत्कालीन नेता जनरल मैनुअल नोरिएगा को इसी तरह के हालात में गिरफ्तार किया था। नोरिएगा पर ड्रग से जुड़े आरोप थे और वाशिंगटन ने कहा था कि वह अमेरिकी नागरिकों की रक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है, जब पनामा के बलों ने एक अमेरिकी सैनिक को मार दिया था।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया था कि नोरिएगा एक अवैध नेता था और उसने उस उम्मीदवार को देश के नेता के रूप में मान्यता दी थी जिसे नोरिएगा ने हाल के चुनाव में हराने का दावा किया था।

होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज़ को 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में उन्हें ड्रग से संबंधित आरोपों में दोषी ठहराया गया और 45 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। ट्रम्प ने दिसंबर में हर्नांडेज़ को माफ़ कर दिया था। कानूनी विशेषज्ञों को इस बात पर शक था कि वेनेजुएला में अपने कामों के लिए अमेरिका को किसी भी तरह की कोई खास जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा, भले ही अंतरराष्ट्रीय कानून में लागू करने वाले तरीकों की कमी को देखते हुए वे काम गैर-कानूनी ही क्यों न हों।

Web Title: Under what law did US arrest the Venezuelan president Is this legally correct Find out