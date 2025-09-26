पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने UNGA में किया बेबुनियाद दावा, कहा- '7 भारतीय जेट विमानों को धूल में मिला दिया' | VIDEO
By रुस्तम राणा | Updated: September 26, 2025 21:40 IST2025-09-26T21:40:24+5:302025-09-26T21:40:24+5:30
वाशिंगटन डीसी: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) को संबोधित करते हुए मई में भारत के साथ सैन्य टकराव के दौरान सात भारतीय विमानों को मार गिराने का निराधार दावा किया। शरीफ़ ने यूएनजीसीए में कहा, "हमारे बाज़ों ने उड़ान भरी और सात भारतीय विमानों को कबाड़ में बदल दिया।"
पाकिस्तान ने बार-बार भारतीय वायुसेना के जेट विमानों को मार गिराने के अपुष्ट दावे किए हैं, जिन्हें भारत ने पाकिस्तान की ओर से कोई ठोस सबूत न मिलने का हवाला देते हुए लगातार "निराधार" बताकर खारिज किया है। अब, प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ एक और निराधार दावे के साथ सामने आए हैं, इस बार उन्होंने सात जेट विमानों को मार गिराने का आरोप लगाया है।
“We’ve turned 7 Indian fighter jets into scrap and dust” says Pakistan’s PM at the UN. pic.twitter.com/ejP9AshRoy— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) September 26, 2025
खबर है कि कल सुबह भारत अपने जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करेगा और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की टिप्पणी का जवाब देने के लिए अपने सबसे युवा राजनयिक को मैदान में उतारेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय देते हुए, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप को "शांति पुरुष" बताया।
उन्होंने कहा, "अगर उन्होंने (डोनाल्ड ट्रंप) समय पर और निर्णायक तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो एक पूर्ण युद्ध के परिणाम विनाशकारी हो सकते थे।" उन्होंने आगे कहा, "पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है, शांति के प्रति उनके प्रेम के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं।"
गौरतलब है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए संघर्ष विराम में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप के दावों का बार-बार खंडन किया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में आतंकवाद और सैन्य ढाँचे को निशाना बनाया गया था। भारत का कहना है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से संपर्क किया था, जिसके बाद संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी।