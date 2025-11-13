भारत में नफरत फैलाने वालों के साथ तुर्किये का संबंध? आरोपों को तुर्किये ने किया खारिज, बताया भ्रामक
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 13, 2025 09:55 IST2025-11-13T09:55:37+5:302025-11-13T09:55:45+5:30
Turkey: तुर्किये के भारत या किसी अन्य देश को निशाना बनाकर “कट्टरपंथी गतिविधियों” में शामिल होने का दावा “पूरी तरह से भ्रामक है और इसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।”
Turkey: भारत और अन्य देशों को निशाना बनाकर "कट्टरपंथी गतिविधियों" में शामिल होने की खबरों को तुर्किये ने बुधवार को "पूरी तरह से भ्रामक" बताकर खारिज कर दिया है। तुर्किये के संचार निदेशालय के ‘काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन सेंटर’ ने एक बयान में कहा कि खबरों में यह दावा किया गया है कि “तुर्किये भारत में आतंकवादी कृत्यों से जुड़ा हुआ है और आतंकवादी समूहों को साजो-सामान, राजनयिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।"
इसमें कहा गया, “यह दावा द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे एक दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है।” केंद्र ने कहा कि तुर्किये के भारत या किसी अन्य देश को निशाना बनाकर “कट्टरपंथी गतिविधियों” में शामिल होने का दावा “पूरी तरह से भ्रामक है और इसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।”
The deliberate reports in certain Indian media outlets claiming that “Türkiye is linked to terrorist acts in India and provides logistical, diplomatic, and financial support to terrorist groups” are part of a malicious disinformation campaign aimed at damaging bilateral relations… pic.twitter.com/BUPjtnJokf— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 12, 2025
गौरतलब है कि सोमवार शाम को भारतीय राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही एक कार में घातक विस्फोट हुआ, जिसमें 12 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए थे। जांच के दौरान पाया गया कि दिल्ली विस्फोट के दो मुख्य संदिग्धों ने तुर्किये की यात्रा की थी।