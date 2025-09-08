ट्रंप की फिर 'टैरिफ धमकी', कहा- रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंधों के 'दूसरे चरण' के लिए तैयार हूं

यह बयान रूस द्वारा यूक्रेन पर हाल के दिनों में किए गए अपने सबसे बड़े हवाई हमले के बाद आया है, जिसमें उसने कीव में एक प्रमुख सरकारी परिसर पर हमला किया था।

वाशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को संकेत दिया कि वह रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के "दूसरे चरण" में जाने के लिए तैयार हैं। इस कदम से भारत जैसे देश भी प्रभावित हो सकते हैं जो रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं। यह बयान रूस द्वारा यूक्रेन पर हाल के दिनों में किए गए अपने सबसे बड़े हवाई हमले के बाद आया है, जिसमें उसने कीव में एक प्रमुख सरकारी परिसर पर हमला किया था।

व्हाइट हाउस में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह रूस या उसके तेल खरीदारों पर नए प्रतिबंधों के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने संक्षिप्त उत्तर दिया: "हां, मैं तैयार हूं," तथा उन्होंने कोई और ब्यौरा नहीं दिया। उनकी टिप्पणियां प्रशासन के भीतर बढ़ती हताशा को दर्शाती हैं क्योंकि संघर्ष लंबा खिंच रहा है, विशेष रूप से तब जब उनके पहले के शांति प्रयास युद्ध विराम सुनिश्चित करने में विफल रहे।

इस बदलाव को रेखांकित करते हुए, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एनबीसी को बताया कि वाशिंगटन और यूरोपीय संघ रूसी तेल आयात करने वाले देशों पर "द्वितीयक शुल्क" लगा सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि केवल रूसी अर्थव्यवस्था के पतन के बाद ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बातचीत के लिए तैयार होंगे।

पिछले महीने ही, वाशिंगटन ने अमेरिका को भारतीय निर्यात पर 25 प्रतिशत का दंडात्मक शुल्क लगाया था, जिससे कुल आयात शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। ट्रंप ने बार-बार नई दिल्ली पर "रूसी युद्ध मशीन को बढ़ावा देने" का आरोप लगाया है और शुल्कों को ज़रूरी बताया है।

