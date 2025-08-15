Trump-Putin Alaska Summit: अगर पुतिन युद्ध समाप्त करने से इनकार करते हैं तो "बहुत गंभीर परिणाम", अलास्का रवाना होने से पहले ट्रंप की धमकी

Highlights Trump-Putin Alaska Summit Live Updates: पुतिन यूक्रेन पर एक समझौते पर सहमत हो सकते हैं। Trump-Putin Alaska Summit Live Updates: 16 अगस्त को भारत में मध्यरात्रि के समय होगी। Trump-Putin Alaska Summit Live Updates: वार्ता के दौरान कुछ शर्तों पर सहमति बन सकती है।

Trump-Putin Alaska Summit Live Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल यूक्रेन युद्ध पर गहन चर्चा के लिए अलास्का के एंकोरेज स्थित ज्वाइंट बेस एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन में मिलेंगे। यह बैठक अलास्का समयानुसार सुबह 11:30 बजे (पूर्वी समयानुसार दोपहर 3:30 बजे) होगी, जो 16 अगस्त को भारत में मध्यरात्रि के समय होगी। यह पुतिन की अमेरिकी राज्य की पहली यात्रा और ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली आमने-सामने की मुलाकात होगी। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि पुतिन यूक्रेन पर एक समझौते पर सहमत हो सकते हैं।

#WATCH | US President Donald Trump says, "Yes, Russian President Vladimir Putin will face severe economic consequences if he is not interested. I am not doing this for my health. I don't need it. I would like to focus on our country. But I am doing this to save a lot of lives"… pic.twitter.com/c9kxp7j4t6 — ANI (@ANI) August 15, 2025

#WATCH | On being asked if the territorial swaps will be discussed in his meeting with Russian President Vladimir Putin in Alaska, US President Donald Trump says, "They will be discussed, but I have got to let Ukraine make that decision, and I think they will make a proper… pic.twitter.com/pqLT4Zebgh— ANI (@ANI) August 15, 2025

क्रेमलिन ने संकेत दिया है कि वार्ता के दौरान कुछ शर्तों पर सहमति बन सकती है। फॉक्स न्यूज रेडियो पर 14 अगस्त को दिए एक साक्षात्कार में, ट्रंप ने वार्ता की तुलना एक "शतरंज के खेल" से की और अनुमान लगाया कि शांति वार्ता को आगे बढ़ाने में "25 प्रतिशत संभावना" है कि वे विफल हो सकते हैं। चेतावनी दी कि अगर पुतिन युद्ध समाप्त करने से इनकार करते हैं तो मास्को के लिए "बहुत गंभीर परिणाम" होंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "हाँ, अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें रुचि नहीं लेते हैं, तो उन्हें गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। मैं यह अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने देश पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। लेकिन मैं यह बहुत से लोगों की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ।"

यह पूछे जाने पर कि क्या अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बैठक में क्षेत्रीय अदला-बदली पर चर्चा होगी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, "इस पर चर्चा होगी, लेकिन मुझे यूक्रेन को यह निर्णय लेने देना होगा। मुझे लगता है कि वे उचित निर्णय लेंगे।

लेकिन मैं यहाँ यूक्रेन के लिए बातचीत करने नहीं आया हूँ... व्लादिमीर पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्ज़ा करना चाहते थे। अगर मैं राष्ट्रपति नहीं होता, तो वे अभी पूरे यूक्रेन पर कब्ज़ा कर रहे होते, लेकिन वे ऐसा नहीं करने वाले हैं।"

