ट्रंप ने फिर किया दावा, यूएन में दिए भाषण में कहा भारत-पाकिस्तान संघर्ष समेत 7 युद्धों को खत्म किया

By रुस्तम राणा | Updated: September 23, 2025 20:25 IST2025-09-23T20:25:19+5:302025-09-23T20:25:19+5:30

ट्रंप ने कहा, "सिर्फ़ सात महीनों की अवधि में, मैंने सात अकल्पनीय युद्धों को समाप्त कर दिया है। इनमें कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवो और सर्बिया, कांगो और रवांडा, पाकिस्तान और भारत, इज़राइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, और आर्मेनिया और अज़रबैजान शामिल हैं।" 

Trump at it again, claims he ended seven wars including India-Pakistan conflict in UN speech | ट्रंप ने फिर किया दावा, यूएन में दिए भाषण में कहा भारत-पाकिस्तान संघर्ष समेत 7 युद्धों को खत्म किया

ट्रंप ने फिर किया दावा, यूएन में दिए भाषण में कहा भारत-पाकिस्तान संघर्ष समेत 7 युद्धों को खत्म किया

वाशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने में मदद करने के अपने दावे को दोहराया। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए, ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान युद्धविराम को उन सात वैश्विक संघर्षों की सूची में शामिल किया, जिन्हें उन्होंने समाप्त करने का दावा किया है।

ट्रंप ने कहा, "सिर्फ़ सात महीनों की अवधि में, मैंने सात अकल्पनीय युद्धों को समाप्त कर दिया है। इनमें कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवो और सर्बिया, कांगो और रवांडा, पाकिस्तान और भारत, इज़राइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, और आर्मेनिया और अज़रबैजान शामिल हैं।" 

हालाँकि, भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका से लगातार इनकार किया है और कहा है कि युद्धविराम एक सीधा द्विपक्षीय फैसला था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की भी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें उससे कोई मदद नहीं मिली। 

उन्होंने कहा, "संयुक्त राष्ट्र अपनी क्षमता के अनुरूप काम करने के करीब भी नहीं पहुँच रहा है।" ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे हैं, जो पदभार ग्रहण करने के बाद विश्व निकाय में उनका पहला भाषण है।

भारत ने किसी तीसरे पक्ष की संलिप्तता से बार-बार इनकार किया है

10 मई के बाद से, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार-बार दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में भूमिका निभाई है, और वाशिंगटन के नेतृत्व वाली वार्ता की "लंबी रात" के बाद "पूर्ण और तत्काल" युद्धविराम की अपनी सोशल मीडिया घोषणा का हवाला दिया है। हालाँकि, भारत ने किसी तीसरे पक्ष की संलिप्तता के किसी भी सुझाव को दृढ़ता से खारिज किया है। 

उसी दिन, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि युद्धविराम समझौता दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर हुआ था, पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक (DGMO) द्वारा अपने भारतीय समकक्ष को फोन करने के बाद, जिसके दौरान दोनों पक्ष सभी सैन्य गतिविधियाँ रोकने पर सहमत हुए थे।

मिसरी ने 10 मई को कहा, "पाकिस्तान के DGMO ने अपने भारतीय समकक्ष को फोन किया और दोनों पक्ष सभी गोलीबारी और सैन्य गतिविधियाँ रोकने पर सहमत हुए।"

Web Title: Trump at it again, claims he ended seven wars including India-Pakistan conflict in UN speech

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Donald TrumpUnited Nationsडोनाल्ड ट्रंपसंयुक्त राष्ट्र