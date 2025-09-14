Gen Z प्रोटेस्ट में मारे गए लोगों को मिलेगा शहीद का दर्जा, नेपाल की नई प्रधानमंत्री का पहला संबोधन

काठमांडू:नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, जिन्होंने रविवार को पदभार ग्रहण किया, जब कुछ ही दिनों पहले जेन-जेड के एक बड़े विद्रोह ने केपी शर्मा ओली सरकार को गिरा दिया था, ने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया और ज़ोर देकर कहा कि उनकी टीम ने सत्ता से चिपके रहने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए कार्यभार संभाला है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार विरोधी आंदोलनों में मारे गए लोगों को आधिकारिक तौर पर शहीदों का दर्जा दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की 73 वर्षीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की ने कहा कि वह छह महीने से ज़्यादा सत्ता में नहीं रहेंगी और सत्ता का कार्यभार नवनिर्वाचित संसद को सौंप देंगी। उम्मीद है कि वह आज मंत्रिमंडल का चयन करेंगी। अंतरिम प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं और मेरी टीम यहाँ सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं। हम छह महीने से ज़्यादा यहाँ नहीं रुकेंगे। हम नई संसद को ज़िम्मेदारी सौंप देंगे। आपके समर्थन के बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी।"

देश के भविष्य के बारे में, जो उनके अनुसार गहरे वित्तीय संकट से जूझ रहा है, कार्की ने कहा, "नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए सभी हितधारकों को एकजुट होना होगा। हम हार नहीं मानेंगे। हम अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए काम करेंगे। हमें जेन ज़ेड पीढ़ी की सोच के अनुसार काम करना होगा।"

8 सितंबर को, काठमांडू में जेन ज़ेड के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए, जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के कारण शुरू हुए थे, लेकिन भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ वर्षों से चले आ रहे गुस्से से भी भड़के थे। प्रदर्शन पुलिस के साथ हिंसक झड़पों में बदल गए, जिसमें कम से कम 51 लोग मारे गए और 1,300 से ज़्यादा घायल हुए।

एक दिन बाद, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया, जिससे उनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) सरकार गिर गई। कार्की ने कहा, "नेपाल में सत्ताईस घंटे तक लगातार आंदोलन पहली बार हुआ है। प्रदर्शनकारी आर्थिक समानता और भ्रष्टाचार उन्मूलन की मांग कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "बर्बरता की घटनाओं में शामिल लोगों की जाँच की जाएगी।"

उन्होंने घोषणा की, "मैं परिवारों को हुए नुकसान से बहुत दुखी हूँ, खासकर उन परिवारों को जिन्होंने स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को खोया है। जेनरेशन जेड क्रांति पर कार्रवाई में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा। शहीदों के परिवारों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और घायलों को भी सहायता प्रदान की जाएगी।"

कार्की ने हिंसा की न्यायिक जाँच के आदेश दिए

सुशीला कार्की ने नेपाल में जेनरेशन ज़ेड के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हत्या, हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाओं की न्यायिक जाँच की घोषणा की। उन्होंने आरोप लगाया कि 9 सितंबर को काठमांडू और देश भर में विरोध प्रदर्शनों की आड़ में सरकारी और निजी संपत्तियों पर किए गए समन्वित हमले एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे।



Web Title: Those killed in Gen Z protests to be declared martyrs: New Nepal PM's 1st address