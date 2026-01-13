ईरान में कुछ बड़ा कर सकता है अमेरिका, अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने को कहा

नई दिल्ली: क्या अमेरिका अब ईरान में कुछ बड़ा कर सकता है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए अमेरिका ने अपनी ताजा एडवाइजरी में अपने देश के नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है, और सुझाव दिया है कि जो लोग ऐसा कर सकते हैं, वे ज़मीन के रास्ते आर्मेनिया या तुर्की की ओर निकल जाएं।

ईरान में अमेरिकी वर्चुअल दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अमेरिकियों को चेतावनी दी गई है कि वे आगे भी इंटरनेट में रुकावटों की उम्मीद करें और कम्युनिकेशन के लिए बैकअप तरीके तैयार रखें।

इसमें आगे कहा गया है, "अमेरिकी नागरिकों को इंटरनेट आउटेज जारी रहने की उम्मीद करनी चाहिए, कम्युनिकेशन के वैकल्पिक तरीकों की योजना बनानी चाहिए, और अगर ऐसा करना सुरक्षित हो, तो ज़मीन के रास्ते आर्मेनिया या तुर्की के लिए ईरान छोड़ने पर विचार करना चाहिए।"

उठाए जाने वाले कदम:

1. अभी ईरान छोड़ दें। ईरान से निकलने का ऐसा प्लान बनाएं जो अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर न हो।

2. अगर आप नहीं निकल सकते, तो अपने घर के अंदर या किसी दूसरी सुरक्षित बिल्डिंग में कोई सुरक्षित जगह ढूंढें। अपने पास खाना, पानी, दवाएं और दूसरी ज़रूरी चीज़ों का स्टॉक रखें।

3. प्रदर्शनों से बचें, ज़्यादा ध्यान आकर्षित न करें, और अपने आस-पास के माहौल से सावधान रहें।

4. ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए लोकल मीडिया पर नज़र रखें। अपनी योजनाओं में बदलाव करने के लिए तैयार रहें।

5. अपना फ़ोन चार्ज रखें और अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क बनाए रखें ताकि उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बता सकें।

6. ईरान में सुरक्षा के बारे में लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए स्मार्ट ट्रैवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम (STEP) में एनरोल करें।

"अमेरिकी सरकार आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती"

ईरान में अमेरिकी दूतावास के अनुसार, अमेरिकी-ईरानी दोहरी नागरिकता वाले लोगों को अपने ईरानी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके ईरान छोड़ना होगा। ईरान दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता है और अमेरिकी-ईरानी दोहरी नागरिकता वाले लोगों को सिर्फ़ ईरानी नागरिक मानता है।

अमेरिकी नागरिकों को ईरान में पूछताछ, गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने का बहुत ज़्यादा खतरा है, और सिर्फ़ अमेरिकी पासपोर्ट दिखाना या संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध दिखाना ही हिरासत में लेने के लिए काफ़ी हो सकता है।

यह ध्यान देने वाली बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के साथ कोई डिप्लोमैटिक या कांसुलर संबंध नहीं हैं, और ईरान में अमेरिकी हितों का प्रतिनिधित्व स्विस सरकार तेहरान में अपने दूतावास के ज़रिए करती है।

ईरान से व्यापार करने पर देशों को दी 25% टैरिफ की धमकी

ट्रंप ने सोमवार देर रात ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए घोषणा की कि जो भी देश तेहरान के साथ व्यापार करता है, उससे अमेरिका में आयात पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस कदम को "अंतिम और निर्णायक" बताया।

इस बीच, अमेरिका स्थित मानवाधिकार समूह HRANA ने कहा कि उसने सोमवार देर रात तक 646 मौतों की पुष्टि की है, जिसमें 505 प्रदर्शनकारी, सेना और सुरक्षा बलों के 113 सदस्य और सात आम नागरिक शामिल हैं, और वह अतिरिक्त 579 मौतों की रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा है। ग्रुप ने यह भी बताया कि 28 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 10,721 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

रॉयटर्स के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने कहा कि तेहरान वॉशिंगटन द्वारा दिए गए आइडिया पर विचार कर रहा है, हालांकि ये अमेरिका की धमकियों के साथ "मेल नहीं खाते"।

उन्होंने अल जज़ीरा को बताया, "(अमेरिकी विशेष दूत स्टीव) विटकॉफ और मेरे बीच विरोध प्रदर्शनों से पहले और बाद में बातचीत जारी रही और अभी भी जारी है।"

सीबीएस न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में, ईरान के आखिरी शाह के बेटे रज़ा पहलवी, जो अमेरिका में निर्वासन में रहते हैं, ने ट्रंप से "जल्द से जल्द" दखल देने का आग्रह किया।

पहलवी ने कहा, "मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को बहुत जल्द फैसला लेना होगा," जिन्होंने ईरानियों से विरोध प्रदर्शन करने का आग्रह किया है और खुद को देश के लिए एक ट्रांज़िशनल लीडर के तौर पर पेश किया है।

