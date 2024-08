बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तान के आत्मसमर्पण की प्रतिमा तोड़ी गई, शशि थरूर की आई कड़ी प्रतिक्रिया

Highlights बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के बीच 1971 के शहीद स्मारक परिसर में स्थित प्रतिष्ठित प्रतिमा को तोड़ दिया गया है कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे "भारत विरोधी तोड़फोड़ करने वाला" बताया थरूर ने कहा, इस तरह की अराजकता को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है

नई दिल्ली: बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के बीच 1971 के शहीद स्मारक परिसर में स्थित प्रतिष्ठित प्रतिमा को तोड़ दिया गया है। इस पर कांग्रेस नेता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद ने इसे "भारत विरोधी तोड़फोड़ करने वाला" बताया है। आपको बता दें कि यह प्रतिमा उस क्षण की याद दिलाती है जब 1971 में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और भारत-पाकिस्तान युद्ध समाप्त हो गया था। उन्होंने एक्स से टूटी हुई प्रतिमा की तस्वीर साझा की और कहा कि उन्हें इस तरह की घटनाओं को देखकर "दुख" हुआ।

शशि थरूर ने ट्वीट किया, "मुजीबनगर में 1971 के शहीद स्मारक परिसर में भारत विरोधी उपद्रवियों द्वारा नष्ट की गई मूर्तियों की ऐसी तस्वीरें देखकर दुख हुआ। यह भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, मंदिरों और कई स्थानों पर हिंदू घरों पर अपमानजनक हमलों के बाद हुआ है, जबकि ऐसी खबरें भी आई हैं कि मुस्लिम नागरिक अन्य अल्पसंख्यक घरों और पूजा स्थलों की रक्षा कर रहे हैं।"

कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले कुछ आंदोलनकारियों के "एजेंडे" को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। थरूर ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस से "हर धर्म के सभी बांग्लादेशियों के हित" में देश में कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए "तत्काल कदम" उठाने का आग्रह किया। उनके ट्वीट में लिखा था, "भारत इस अशांत समय में बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन इस तरह की अराजकता को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है।"

Sad to see images like this of statues at the 1971 Shaheed Memorial Complex, Mujibnagar, destroyed by anti-India vandals. This follows disgraceful attacks on the Indian cultural centre, temples and Hindu homes in several places, even as reports came in of Muslim civilians… pic.twitter.com/FFrftoA81T