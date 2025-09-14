VIDEO: जब मौलवी ने दुकानदारों से शराब और सूअर का मांस नहीं बेचने को कहा तो टेक्सास में बैन किया गया शरिया कानून

टेक्सास: टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने कहा है कि उनके राज्य ने इस्लामी शरिया कानून के प्रवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया है और निवासियों से व्यवसायों या व्यक्तियों पर "शरिया अनुपालन" थोपने के किसी भी प्रयास की सूचना देने का आग्रह किया है। एबॉट की यह टिप्पणी ह्यूस्टन से एक वायरल वीडियो के बाद आई है जिसमें एक मुस्लिम मौलवी लाउडस्पीकर से दुकानदारों से शराब, सूअर का मांस या लॉटरी टिकट न बेचने का आग्रह कर रहा है।

गवर्नर ने इस घटना को उत्पीड़न बताया और कहा कि टेक्सास सार्वजनिक जीवन में धार्मिक संहिताओं को लागू करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा। एबॉट ने 9 सितंबर को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मैंने टेक्सास में शरिया कानून और शरिया परिसरों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों पर हस्ताक्षर किए हैं। किसी भी व्यवसाय और किसी भी व्यक्ति को ऐसे मूर्खों से डरना नहीं चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर यह व्यक्ति, या कोई भी, शरिया अनुपालन थोपने का प्रयास करता है, तो इसकी सूचना स्थानीय कानून प्रवर्तन या टेक्सास के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग को दें।" टेक्सास में औपचारिक रूप से "शरिया प्रतिबंध" नहीं है, लेकिन 2017 का अमेरिकी न्यायालयों के लिए अमेरिकी कानून विधेयक अदालतों को शरिया सहित किसी भी विदेशी या धार्मिक संहिता को लागू करने से रोकता है, अगर वह अमेरिकी कानून के विपरीत हो।

अमेरिकी-इस्लामिक संबंध परिषद (सीएआईआर) सहित मुस्लिम वकालत समूहों ने एबॉट के बयानों की भ्रामक बताते हुए आलोचना की और ज़ोर देकर कहा कि शरिया व्यक्तिगत धार्मिक प्रथाओं को नियंत्रित करता है, न कि नागरिक कानून को।

I signed laws that BAN Sharia Law and Sharia Compounds in Texas.



No business & no individual should fear fools like this.



If this person, or ANYONE, attempts to impose Sharia compliance, report it to local law enforcement or the Texas Dept. of Public Safety. https://t.co/cVV2MJItLH — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 8, 2025

इस साल की शुरुआत में, उन्होंने ईस्ट प्लानो इस्लामिक सेंटर द्वारा प्रस्तावित 400 एकड़ के आवासीय और व्यावसायिक विकास एपिक सिटी का विरोध किया था। इस परियोजना में घर, स्कूल, एक मस्जिद और व्यावसायिक सुविधाएँ शामिल थीं। एबॉट ने दावा किया कि यह एक "शरिया क्षेत्र" बन सकता है और उन्होंने कई राज्य एजेंसियों को इसकी जाँच करने का आदेश दिया।

आलोचकों का कहना है कि गवर्नर ने धमकी को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और धार्मिक भेदभाव की चेतावनी दी। रिपब्लिकन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी एबॉट ने आव्रजन, धर्म और सांस्कृतिक मुद्दों पर अक्सर कड़े रुख अपनाए हैं।



