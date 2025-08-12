भारत पर टैरिफ से रूसी अर्थव्यवस्था को लगा बड़ा झटका, ट्रंप ने कहा- "उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चल रही..."
By अंजली चौहान | Updated: August 12, 2025 08:27 IST2025-08-12T08:25:18+5:302025-08-12T08:27:22+5:30
US Tariffs: डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि रूसी तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ से रूसी अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है।
US Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी अर्थव्यवस्था में सब कुछ ठीक न होने का दावा किया है। डोनाल्ट ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी आगामी बैठक से पहले बड़ा बयान देते हुए कहा कि रूसी तेल ख़रीदने के लिए भारत पर लगाया गया उनका टैरिफ मॉस्को की अर्थव्यवस्था के लिए एक "बड़ा झटका" है। ट्रंप ने सोमवार को भारत को रूस का "सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार" बताया।
डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ़्ते रूसी तेल ख़रीद का हवाला देते हुए भारत पर टैरिफ दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया था। ट्रंप ने भारत पर दो चरणों में 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। 25 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा सबसे पहले 30 जुलाई को की गई थी और अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा बुधवार, 7 अगस्त को की गई।
ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए - रूसी संघ की सरकार द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले ख़तरों को संबोधित करते हुए - जिसमें 7 अगस्त से लागू 25 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप ने कहा, "रूस की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है"।
डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें लगता है कि "रूस को अपने देश के निर्माण में फिर से जुट जाना चाहिए", और कहा कि देश में अच्छा प्रदर्शन करने की "अत्यधिक क्षमता" है।
ट्रंप ने आगे कहा कि रूसी अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है क्योंकि टैरिफ के कारण यह "काफी प्रभावित" हुई है।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "यह एक विशाल देश है... मुझे लगता है कि उनके पास 11 टाइम ज़ोन हैं, क्या आप यकीन कर सकते हैं... ज़मीन के लिहाज़ से वे अब तक के सबसे बड़े देश हैं... रूस में उनके अच्छा प्रदर्शन करने की अपार संभावनाएँ हैं। वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। उनकी अर्थव्यवस्था अभी अच्छी स्थिति में नहीं है क्योंकि इससे यह काफी प्रभावित हुई है।"
भारत का ज़िक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, "जब अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सबसे बड़े या दूसरे सबसे बड़े तेल खरीदार से कहते हैं कि अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं तो हम आप पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं, तो इससे कोई मदद नहीं मिलती। यह एक बड़ा झटका था।"
भारत ने ट्रंप के टैरिफ़ बढ़ाने के कदम को "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" बताया है।
डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार, 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले हैं, ताकि तीन साल से ज़्यादा समय से चल रहे आक्रमण के बाद मास्को को यूक्रेन के साथ युद्धविराम पर पहुँचाया जा सके। ट्रंप-पुतिन शिखर सम्मेलन अलास्का में होगा और 2015 के बाद रूसी राष्ट्रपति की यह पहली अमेरिका यात्रा होगी।
ट्रंप ने सोमवार को कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत सम्मानजनक है कि रूस के राष्ट्रपति हमारे देश आ रहे हैं, बजाय इसके कि हम उनके देश या किसी तीसरे पक्ष के यहाँ जाएँ। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी बातचीत रचनात्मक होगी।" उन्होंने आगे कहा कि बैठक के बाद वह यूरोपीय नेताओं से भी बात करेंगे।
ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत की अपनी योजना का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा, "अगली बैठक ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ होगी, या ज़ेलेंस्की और पुतिन और मेरे साथ। अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ मौजूद रहूँगा, लेकिन मैं दोनों नेताओं के बीच एक बैठक तय करना चाहता हूँ।"