VIDEO: तालिबान ने काबुल हमले के पीड़ितों के लिए महिलाओं को रक्तदान करने से मना किया, कहा- महिलाओं से नहीं लेते खून

काबुल: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं का एक समूह ये कहते हुए नजर आ रहा है कि तालिबान ने उन्हें अफगानिस्तान के काबुल के पश्चिमी जिले दशते बारची में हुए नृशंस हमले के पीड़ितों को रक्तदान करने से रोक दिया। इस हमले में कई लोग मारे गए और घायल हो गए। टोरंटो के पत्रकार बिलाल सरवरी ने ट्वीट करते हुए बताया कि तालिबान ने महिलाओं को रक्तदान करने से रोक दिया है।

सरवरी ने ट्वीट करते हुए लिखा, "तालिबान ने आज के हमले के पीड़ितों को रक्तदान करने के लिए अस्पताल जाने वाली महिलाओं को ठुकरा दिया। तालिबान ने उन्हें बताया कि वे महिलाओं से रक्तदान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। महिलाएं चकित हो जाती हैं और पूछती हैं कि उनके खून में क्या खराबी है, उन्हें दूर कर दिया जाता है।"

यह पहली बार नहीं है जब तालिबान ने महिलाओं को रक्तदान करने से रोका है। इस साल 8 मार्च को तालिबान ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अफगान महिलाओं के रक्तदान अभियान को रोक दिया था। सरवरी ने एक अन्य ट्वीट में बताया कि तालिबान नागरिकों की रक्षा करने में अपनी विफलता को छिपाने के लिए हर हमले के बाद हताहतों की वास्तविक संख्या छिपा रहा है।

Taliban turned away women who went to the hospital to donate bloood to the victims of today’s attack. Taliban told them they are not accepting blood donation from woman. The women are baffled and ask what is wrong with their blood that they are turned away. : https://t.co/GbaFqIgQ3y