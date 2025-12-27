Syria: जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका, 8 लोगों की मौत; 18 घायल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 27, 2025 10:38 IST2025-12-27T10:38:13+5:302025-12-27T10:38:17+5:30

Syria: UN सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सीरिया में मस्जिद पर हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की है, और ज़ोर देकर कहा है कि नागरिकों और पूजा स्थलों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

Syria: सीरिया के होम्स शहर में स्थित एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हुए बम विस्फोट में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ‘सना’ द्वारा जारी की गई तस्वीरों में मस्जिद के कालीनों पर खून, दीवारों में छेद, टूटी खिड़कियां और आग से हुई क्षति दिखाई दे रही है।

इमाम अली इब्न अबी तालिब मस्जिद सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स के वादी अल-धाहब में स्थित है। समाचार एजेंसी ने एक सुरक्षा सूत्र का हवाला देते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि मस्जिद के अंदर विस्फोटक उपकरण लगाए गए थे।

सीरिया के गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अधिकारी अपराधियों की तलाश कर रहे हैं और उनकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। सरया अंसार अल-सुन्ना नामक समूह ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले जून में इसी समूह ने एक आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली थी जिसमें एक बंदूकधारी ने दमिश्क के बाहरी इलाके ड्वेला में एक ‘ग्रीक ऑर्थोडॉक्स’ गिरजाघर के अंदर गोलीबारी की थी और फिर विस्फोटक जैकेट में विस्फोट कर दिया था।

इस हमले में रविवार को प्रार्थना कर रहे 25 लोगों की मौत हो गई थी। सीरिया की सरकार ने इस्लामिक स्टेट समूह के एक गुट पर गिरजाघर पर हमले का आरोप लगाया है और कहा है कि आईएस ने एक शिया मुस्लिम तीर्थस्थल को भी निशाना बनाने की साजिश रची थी।

आईएस ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सीरिया हाल में आईएस के खिलाफ वैश्विक गठबंधन में शामिल हुआ है और उसने इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी सेना पर हुए हमले के बाद आईएस के गुटों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें दो सैन्यकर्मी और एक नागरिक अनुवादक मारे गए थे।

संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने ‘‘घातक आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा’’ की है और इस बात पर जोर दिया है कि दोषियों की पहचान करके उन्हें न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए। सीरिया में पिछले साल बशर असद के राष्ट्रपति पद से अपदस्थ होने के बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक झड़पें हुई हैं जिसमें इस्लामी समूह हयात तहरीर अल-शाम के नेतृत्व में विद्रोहियों ने हमले किए हैं। 

Web Title: Syria Explosion at mosque during Friday prayers kills eight injures 18

