Sydney Mass Shooting Video: हिम्मत वाले राहगीर ने हमलावरों में से एक को पकड़ा, गोलीबारी के बीच उसे निहत्था किया
By रुस्तम राणा | Updated: December 14, 2025 16:25 IST2025-12-14T16:25:06+5:302025-12-14T16:25:06+5:30
सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें अफरा-तफरी का माहौल दिख रहा है, और गोलियों की आवाज़ के बीच बीच पर लोग जान बचाने के लिए भागते नज़र आ रहे हैं।
सिडनी: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर यहूदी हनुक्का इवेंट के दौरान हुई गोलीबारी में कम से कम दो लोग मारे गए और नौ अन्य घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फायरिंग के सिलसिले में स्थानीय पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है।
न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने एक बयान में कहा, "बॉन्डी बीच पर दो लोग पुलिस हिरासत में हैं; हालांकि, पुलिस ऑपरेशन जारी है और हम लोगों से इलाके में न आने की अपील कर रहे हैं। कृपया पुलिस के सभी निर्देशों का पालन करें। पुलिस लाइन पार न करें।"
इस बीच, सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें अफरा-तफरी का माहौल दिख रहा है, और गोलियों की आवाज़ के बीच बीच पर लोग जान बचाने के लिए भागते नज़र आ रहे हैं।
एक वायरल वीडियो में, एक निहत्था आदमी हमलावर की तरफ दौड़ता है और उससे बंदूक छीन लेता है। इस वीडियो में दिख रहे अनजान आदमी की हिम्मत की खूब तारीफ हो रही है, कई लोगों का कहना है कि उसकी फुर्ती से कई लोगों की जान बच गई क्योंकि उसने हमलावर को निहत्था कर दिया।
पुलिस ने डोवर हाइट्स में किसी भी संबंधित घटना की खबरों से इनकार किया है। एक्स पर एक पोस्ट में, पुलिस ने कहा, "डोवर हाइट्स में किसी भी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है - कृपया बिना पुष्टि वाली अफवाहें शेयर न करें। आगे की अपडेट यहाँ दी जाएंगी।"
रविवार शाम को बॉन्डी बीच पर हनुक्का सेलिब्रेशन होना था। इवेंट की डिटेल्स के अनुसार, यह बॉन्डी पार्क खेल के मैदान में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक होना था, जिसमें एंट्री फ्री थी। 'हनुक्का बाय द सी' नाम का यह कार्यक्रम चबाड ऑफ बॉन्डी ने ऑर्गनाइज़ किया था।
This Brave bystander risks his life to disarm one of the Bondi Beach gunmen. A real life hero 👏 pic.twitter.com/be9iufQumz— Jae (@Real_jaeflex) December 14, 2025
रविवार को यहूदी त्योहार हनुक्का का पहला दिन था। इस इवेंट के लिए प्रमोशनल मटेरियल में लिखा था: "हमारे सालाना हनुक्का फेस्टिवल के लिए चाबाद ऑफ़ बोंडी के साथ आएं, जहाँ हम मशहूर बोंडी बीच को रोशन करके यहूदी परंपराओं का सम्मान करेंगे।"