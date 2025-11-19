Sydney: 8 महीने की प्रेग्नेंट भारतीय महिला की मौत, सड़क पार करने के दौरान BMW ने कुचला
By अंजली चौहान | Updated: November 19, 2025 11:21 IST2025-11-19T11:20:04+5:302025-11-19T11:21:21+5:30
Sydney Accident: पिछले शुक्रवार को सिडनी के हॉर्न्सबी में एक पार्क के बाहर सड़क पार करते समय बीएमडब्ल्यू ने किआ कार को टक्कर मार दी, जिससे समन्वया धारेश्वर की मौत हो गई।
Sydney Accident: सिडनी के हॉर्न्सबी इलाके एक भारतीय मूल की महिला की मौत हो गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब दो कारों की टक्कर में आठ महीने की प्रेग्नेंट भारतीय मूल की एक महिला चपेटे में आ गई। महज कुछ ही सेकेंड में महिला हादसे का शिकार हुई और उसका पूरा परिवार उजड़ गया।
रिपोर्ट के मुताबिक, 33 साल की पीड़ित समनविता धारेश्वर 14 नवंबर की शाम को अपने पति और तीन साल के बेटे के साथ पैदल जा रही थीं, तभी उनकी मौत हो गई। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने कहा कि परिवार रात करीब 8 बजे जॉर्ज स्ट्रीट पार कर रहा था, तभी एक किआ कार ने कार पार्क के एंट्रेंस के पास उन्हें निकलने देने के लिए अपनी गाड़ी धीमी कर ली।
असिस्टेंट कमिश्नर डेविड ड्राइवर ने मीडिया को बताया कि फिर कथित तौर पर एक सफेद BMW ने किआ को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह आगे बढ़ गई और समनविता को टक्कर लग गई।
ड्राइवर ने कहा, "उस टक्कर की वजह से, अब उनकी मौत हो गई है," उन्होंने बताया कि टक्कर में उनके पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। उन्होंने उस जगह को फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स के लिए बहुत परेशान करने वाला बताया।
ड्राइवर ने कहा, "कोई भी सीरियस क्रैश बहुत मुश्किल होता है। यह एक बहुत, बहुत बुरी कहानी है।" BMW को एक 19 साल का आदमी चला रहा था, जबकि Kia को एक 48 साल का आदमी चला रहा था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसी भी ड्राइवर को चोट नहीं आई, हालांकि दोनों को ज़रूरी टेस्टिंग के लिए हॉर्न्सबी हॉस्पिटल ले जाया गया।
किशोर गिरफ्तार
पुलिस ने 19 साल के लड़के को आधी रात के कुछ देर बाद वाहरोंगा के एक घर से गिरफ्तार किया। उस पर खतरनाक ड्राइविंग से मौत, लापरवाही से ड्राइविंग से मौत, और एक बच्चे की मौत, यानी एक गर्भवती महिला की मौत का आरोप लगाया गया है। हादसे के बाद से, क्रैश साइट पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसमें फूल और हाथ से लिखे नोट शामिल हैं।
सिडनी के इंडियन कम्युनिटी में दुख खास तौर पर बहुत ज़्यादा है, जिसने समनविता और उसके होने वाले बच्चे के लिए सोशल मीडिया पर एक बयान शेयर किया, जो बहुत ज़्यादा शेयर हुआ।
पोस्ट में लिखा था, "एक छोटी सी ज़िंदगी, एक माँ, और एक होने वाला बच्चा, बहुत जल्दी चला गया," परिवार के नुकसान को "अकल्पनीय" बताया और उसके पति और बच्चे के साथ एकजुटता दिखाई। इसमें कहा गया, "एक परिवार बिखर गया। एक समुदाय दुखी है।"