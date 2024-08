बांग्लादेश में नई सरकार का आज रात 8 बजे होगा शपथग्रहण समारोह, मोहम्मद युनूस पहुंचे ढाका

Highlights बांग्लादेश के नई सरकार का गठन आज होगा रात 8 बजे मोहम्मद यूनुस पीएम पद की लेंगे शपथ ऐसे में सेना सरकार के पीछे एक अभेद ताकत की तरह खड़ी

नई दिल्ली: शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में लगातार माहौल बिगड़ता जा रहा था, इस बीच नए प्रधानमंत्री को लेकर मांग बढ़ रही थी। ऐसे में सेना और प्रदर्शनकारी लीडरों के बीच हुए निर्णयों से बनी आम सहमति को देखते हुए अब फैसला लिया गया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज रात 8 बजे ढाका में होगा, जिसके लिए पेरिस से नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंच गए हैं।

ऐसे में युवाओं की ओर से तेज पकड़ती मांग को देखते हुए अब बांग्लादेश में यह फैसला लिया गया है। इस दौरान मोहम्मद युनूस अप्रत्यक्ष तौर पर देश का नेतृत्व करेंगे, लेकिन सामने आई खबरों के तहत नई सरकार के पीछे सेना साएं की तरह खड़ी रहेगी। इससे होगा ये कि दोबारा देश में इस तरह का माहौल न पनप पाएं।

