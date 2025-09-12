सुशीला कार्की आज रात नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी, प्रदर्शनकारियों की मांगें स्वीकार?
By रुस्तम राणा | Updated: September 12, 2025 20:10 IST2025-09-12T20:10:04+5:302025-09-12T20:10:14+5:30
काठमांडू: सूत्रों के अनुसार, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की आज रात बजे नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। यह सफलता देश की जनवादी पार्टी (जनवादी) के नेतृत्व में कई दिनों तक चले उग्र विरोध प्रदर्शनों के बाद मिली है, जिसके परिणामस्वरूप केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी।
73 वर्षीय सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त करने का निर्णय प्रदर्शनकारियों की सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल और राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल के साथ लंबी बातचीत के बाद लिया गया है, जिसके बाद संसद भंग करने और कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रदर्शनकारियों की माँग स्वीकार कर ली गई। इसके साथ ही, कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन जाएँगी।
शपथ ग्रहण की तैयारियाँ जारी
राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग करने का निर्णय जल्द ही आने की उम्मीद है। सभी सुरक्षा बलों के प्रमुखों को तलब किया गया है। सुशीला कार्की के आवास पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा, सेना ने सिंह दरबार में सुरक्षा घेरा पहले ही स्थापित कर दिया है, जहाँ गृह मंत्रालय की इमारत में कार्की का आधिकारिक कार्यालय होगा। संसद के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है।
सुशीला कार्की कौन हैं?
कार्की ने 1979 में विराटनगर में एक वकील के रूप में अपना कानूनी करियर शुरू किया और लगातार तरक्की करते हुए 2009 में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनीं। 2016 में, उन्होंने नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनकर इतिहास रच दिया। यह एक ऐसा मील का पत्थर था जो देश के शीर्ष तीन पदों पर महिलाओं के आसीन होने के साथ मेल खाता था: राष्ट्रपति, संसद अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, और अब प्रधानमंत्री।
भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अडिग रुख के लिए उन्हें पहचान मिली, खासकर भ्रष्टाचार के आरोपों में तत्कालीन मंत्री जय प्रकाश गुप्ता को दोषी ठहराने और जेल भेजने के उनके फैसले के लिए।
कार्की ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री 1975 में पूरी की, और त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल से 1978 में कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने एक बार त्रिभुवन में बिताए अपने समय के बारे में प्यार से बात की थी, जहाँ उन्होंने न केवल कानून की पढ़ाई की, बल्कि नृत्य के प्रति अपने प्रेम को भी आगे बढ़ाया, एक ऐसा जुनून जो उन्होंने अपने कानूनी करियर को पूरी तरह से अपनाने से पहले संजोया था।
2017 में, उन्हें सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, जिसमें उन पर पुलिस प्रमुख की नियुक्ति जैसे मामलों में पक्षपात और अपने अधिकार का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया था। इन राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने एक स्वतंत्र और सुधारवादी न्यायाधीश के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी।