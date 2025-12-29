सिंगापुर के हिंदू समुदाय को सरकार ने दी नई सुविधा, 50 एसजीडी देकर बुक कराएं, जानें असर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 29, 2025 21:00 IST2025-12-29T20:57:37+5:302025-12-29T21:00:20+5:30

सरकार के स्वामित्व वाले 'हिंदू धर्मस्व बोर्ड' (एचईबी) ने कहा कि परिवार अंतिम संस्कार के 13वें या 16वें दिन अपने दिवंगत प्रियजनों के लिए समुद्र तट पर अनुष्ठान करने के लिए सुविधा केंद्र में 50 एसजीडी (सिंगापुर डॉलर) शुल्क देकर निजी हॉल ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।

Singapore opens post-death rituals facility Hindu community Government provides book by paying 50 SGD, know effect | सिंगापुर के हिंदू समुदाय को सरकार ने दी नई सुविधा, 50 एसजीडी देकर बुक कराएं, जानें असर

file photo

Highlightsभारतीय समुदाय के लिए अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रबंधन भी करता है।अंधेरे, भारी बारिश और हवाओं से परेशानी होती थी।अनुष्ठानों के लिए किया जाएगा, अस्थियां बिखेरने के लिए नहीं। 

सिंगापुरः सिंगापुर के हिंदू समुदाय के सदस्यों के लिए मृत्यु के बाद के अनुष्ठानों के लिए सोमवार को चांगी बीच पर एक नई सुविधा शुरू की गई। पांच साल पहले घोषित किया गया 'कर्मा कारिया निलयम' (चार निजी हॉल वाली एक मंजिला इमारत) सिंगापुर के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है। सरकार के स्वामित्व वाले 'हिंदू धर्मस्व बोर्ड' (एचईबी) ने कहा कि परिवार अंतिम संस्कार के 13वें या 16वें दिन अपने दिवंगत प्रियजनों के लिए समुद्र तट पर अनुष्ठान करने के लिए सुविधा केंद्र में 50 एसजीडी (सिंगापुर डॉलर) शुल्क देकर निजी हॉल ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।

बोर्ड इस नयी सुविधा के अलावा हिंदू मंदिरों और यहां के भारतीय समुदाय के लिए अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रबंधन भी करता है। 'स्ट्रेट्स टाइम्स' ने एचईबी के सचिव सतीश अप्पू के हवाले से बताया कि पहले अधिकांश परिवार आमतौर पर भोर से पहले चांगी बीच पर चटाइयां बिछाकर अनुष्ठान करते थे। इससे उन्हें अंधेरे, भारी बारिश और हवाओं से परेशानी होती थी।

सतीश ने आगे कहा, ‘‘यह सुविधा केंद्र एक शांत, गरिमामय और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करता है। परिवार शोक में होते हैं, इसलिए उन्हें इन अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एकांत की आवश्यकता है।’’ उन्होंने कहा कि इस नये स्थल का उपयोग केवल मृत्यु के बाद के अनुष्ठानों के लिए किया जाएगा, अस्थियां बिखेरने के लिए नहीं। 

Web Title: Singapore opens post-death rituals facility Hindu community Government provides book by paying 50 SGD, know effect

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :SingaporeHindu Religionसिंगापुरहिन्दू धर्म