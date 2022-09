Video: अमेरिका में सिख छात्र के साथ हुआ दुर्व्यवहार, पवित्र कृपाण लेकर गया था यूनिवर्सिटी, पुलिस ने लिया हिरासत में

Highlights अमेरिका में एक सिख छात्र का पुलिस ने किया उत्पीड़न, लिया हिरासत में सिख छात्र कृपाण लेकर उत्तरी कैरोलिना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया था अमेरिका में सिख छात्र के साथ हुए दुर्व्यवहार से सिख समुदाय में बेहद गुस्सा है

न्यूयॉर्क:अमेरिका में एक सिख के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार का बेहद निंदनीय मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक सिख छात्र को उस समय पुलिस उत्पीड़न का सामना करना पड़ा जब वो कृपाण लेकर उत्तरी कैरोलिना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया था।

अमेरिकी पुलिस द्वारा सिख छात्र के गिरफ्तारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि अमेरिकी पुलिस का एक अधिकारी उससे पवित्र कृपाण लेने का प्रयास कर रहा हैं। वीडियो में सिख छात्र द्वारा पुलिस अधिकारियों से बार-बार अनुरोध किया जा रहा है कि पवित्र कृपाण उसके धर्म का प्रतीक है लेकिन पुलिस अधिकारी उसकी एक नहीं सुन रहे हैं और उससे कृपाण ले लेते हैं।

घटना के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्विटर पर छात्र के साथ हुई घटना का वीडियो साझा करते हुए दावा किया है कि उत्तरी कैरोलिना यूनिवर्सिटी में एक सिख थात्र को सिखों के पवित्र कृपाण धारण करने पर कथित रूप से अमेरिका की पुलिस ने हिरासत में लिया गया है।

Despite numerous global campaigns to create awareness about Sikh Kakaars, it’s disheartening to see the Campus Police at University of North Carolina detain a Sikh youth for his Kirpan. I condemn the discriminatory attitude of University authorities towards Sikh students. @UNCpic.twitter.com/10UkIZ3WT8