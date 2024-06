जो बाइडन को झटका, बेटे हंटर बाइडन बंदूक मुकदमे में दोषी करार, राष्ट्रपति चुनाव से पहले सुनाई जाएगी सजा

Highlights सजा 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले सुनाई जाएगी हंटर किसी सेवारत अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली संतान बन गए हैं, जिन्हें आपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया न्यायाधीश ने सजा की तारीख तय नहीं की, लेकिन कहा कि यह आम तौर पर 120 दिनों के भीतर होती है

नई दिल्ली: डोनाल्ड ट्रम्प के धन गुप्त रखने के मुकदमे में दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व या वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के कुछ दिनों बाद, जो बाइडन के बेटे हंटर को भी संघीय बंदूक मुकदमे में दोषी पाया गया। हंटर बाइडन किसी सेवारत अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली संतान बन गए हैं, जिन्हें मंगलवार को विलमिंगटन, डेलावेयर में 12 सदस्यीय जूरी द्वारा तीनों मामलों में दोषी पाए जाने के बाद किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।

54 वर्षीय हंटर ने फैसला सुनाए जाने के बाद थोड़ी देर के लिए सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने अपने वकील, एबे लोवेल की पीठ थपथपाई और फिर अपनी कानूनी टीम के एक अन्य सदस्य को गले लगाया। हालांकि, न्यायाधीश ने सजा की तारीख तय नहीं की, लेकिन कहा कि यह आम तौर पर 120 दिनों के भीतर होती है।

ऐसा लगता है कि सजा 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले सुनाई जाएगी। आग्नेयास्त्र अपराधों के लिए कारावास के दिशानिर्देश 15 से 21 महीने तक हैं, हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इसी तरह के मामलों में कैदियों को अक्सर कम सजा मिलती है और अगर वे अपनी प्रारंभिक रिहाई की शर्तों का पालन करते हैं तो उन्हें हिरासत में लिए जाने की संभावना कम होती है।

