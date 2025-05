नियंत्रण रेखा के पार भारतीय वीरता के बारे में मेरी कथित अज्ञानता के बारे में चिल्ला रहे हैं?, शशि थरूर बोले- हमेशा की तरह आलोचकों और ट्रोल का मेरे विचारों और शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश...

Highlights टिप्पणी से पहले हाल के वर्षों में हुए कई हमलों का जिक्र किया गया था। उदित राज ने कहा कि ‘‘भाजपा का सुपर प्रवक्ता’’ बना दिया जाना चाहिए। भारत ने कभी भी नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतरराष्ट्रीय सीमा पार नहीं की।

पनामा सिटीः ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेताओं की आलोचना के शिकार पार्टी नेता शशि थरूर ने बृहस्पतिवार को कहा कि जो “कट्टरपंथी” नियंत्रण रेखा के पार भारतीय वीरता की उनकी समझ पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि वह “स्पष्ट रूप से” केवल आतंकी हमलों के जवाब में की गई कार्रवाइयों की बात कर रहे थे, न कि पहले हुए युद्धों की। थरूर ने कहा कि उनकी टिप्पणी से पहले हाल के वर्षों में हुए कई हमलों का जिक्र किया गया था, जिनके दौरान भारत की पिछली प्रतिक्रियाएं नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के प्रति सम्मान के कारण संयमित और सीमित थीं।

After a long and successful day in Panama, i have to wind up at midnightvhere with departure for Bogota, Colombia in six hours, so I don’t really have time for this — but anyway: For those zealots fulminating about my supposed ignorance of Indian valour across the LoC: in tge…— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) May 29, 2025