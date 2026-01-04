सऊदी अरब में लागू हुए शरिया के नियम, सख्ती से पालन का आदेश; जानिए क्या करने की मनाही

Saudi Arabia Introduces Tough Sharia Rules: दुनिया के मध्य पूर्व में स्थित सऊदी अरब में इस्लामिक शरिया कानून के नियमों को सख्ती से पालन करने का फैसला किया है। सऊदी ने पूरे किंगडम में पब्लिक जगहों के नाम रखने के बारे में नियमों का एक पूरा सेट पेश किया है, जिसमें इस्लामिक शरिया का उल्लंघन करने वाले किसी भी नाम पर बैन लगाया गया है और एकरूपता, शासन और सांस्कृतिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी कड़ी की गई है।

सऊदी कैबिनेट द्वारा अप्रूव किए गए और ऑफिशियल उम्म अल-कुरा गजट में पब्लिश किए गए ये नए नियम पब्लिकेशन के 120 दिन बाद लागू होंगे।

ये नियम सभी सरकारी स्वामित्व वाली जगहों पर लागू होते हैं, जिनमें नगर पालिका भवन, स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल, सांस्कृतिक केंद्र, खेल परिसर, मस्जिदें, परिवहन बुनियादी ढांचा और अन्य सरकारी संपत्तियां शामिल हैं।

इस कदम को सऊदी अरब के व्यापक प्रशासनिक सुधारों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जिसका मकसद इस्लामिक मूल्यों और राष्ट्रीय पहचान के साथ तालमेल को मजबूत करते हुए प्रथाओं को मानकीकृत करना है।

नए फ्रेमवर्क के तहत, प्रत्येक सरकारी संस्था अपने अधिकार क्षेत्र के तहत जगहों का नाम रखने के लिए जिम्मेदार होगी, जो एकीकृत नियमों और मौजूदा कानूनों का सख्ती से पालन करेगी। अधिकारियों को नामकरण प्रक्रिया को मैनेज करने के लिए अपने कार्यकारी उपनियम जारी करने का निर्देश दिया गया है। इन आंतरिक नियमों में संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलुओं के साथ-साथ नामकरण निर्णयों की निगरानी और विनियमन के लिए शासन तंत्र शामिल होना चाहिए।

अधिकारियों का कहना है कि यह फ्रेमवर्क पहले के खंडित नियमों के तहत मौजूद विसंगतियों को खत्म करने और मंत्रालयों और विभागों में अधिक प्रशासनिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सख्त धार्मिक और प्रशासनिक प्रतिबंध

नियमों का एक मुख्य प्रावधान स्पष्ट रूप से उन नामों पर बैन लगाता है जो इस्लामिक शरिया के विपरीत हैं। इसके अलावा, ईश्वर के नामों का उपयोग केवल सार्वजनिक सुविधाओं के लिए सात अनुमत नामों तक सीमित कर दिया गया है: अल-सलाम, अल-अदल, अल-अव्वल, अल-नूर, अल-हक, अल-शाहिद और अल-मलिक।

ये नियम सऊदी अरब के राजाओं, क्राउन प्रिंसों, या मित्र और सहयोगी देशों के नेताओं के नाम पर राजा की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक सुविधाओं का नाम रखने पर भी रोक लगाते हैं। यह खंड प्रतीकात्मक नामकरण से जुड़ी संवेदनशीलता और उच्चतम स्तर के प्राधिकरण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

जब किसी सुविधा का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखा जाना हो, तो अधिकारियों को संबंधित एजेंसियों के समन्वय से व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, जिसमें उनकी बौद्धिक अभिविन्यास, आपराधिक पृष्ठभूमि और सुरक्षा रिकॉर्ड शामिल है, को सत्यापित करना होगा। नाम भी व्यक्ति की सार्वजनिक स्थिति और योगदान के अनुपात में होना चाहिए।

नगर पालिका और आवास मंत्रालय संबंधित अधिकारियों से परामर्श करने के बाद आधिकारिक नामकरण श्रेणियां जारी करेगा। सभी सरकारी संस्थाओं को इन वर्गीकरणों का पालन करना आवश्यक है। सुविधा नामों के लिए अंतिम अनुमोदन संबंधित संस्था के प्रमुख के पास होता है, हालांकि इस अधिकार का प्रत्यायोजन अनुमत है। ये नियम नंबर वाले नामों का इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं, चाहे अकेले या नामों के साथ, जिससे लागू करने में आसानी होती है। तालमेल बनाए रखने के लिए, हर संस्था को पब्लिक जगहों के नामों का एक पूरा डेटाबेस बनाए रखना होगा, उसे रेगुलर अपडेट करना होगा और सर्वे और जियोस्पेशियल इन्फॉर्मेशन के जनरल अथॉरिटी को सालाना रिकॉर्ड जमा करना होगा।

नया फ्रेमवर्क सड़कों और चौकों के नामकरण से जुड़े पहले के प्रावधानों को खत्म करता है और किसी भी टकराव वाले नियमों को ओवरराइड करता है। अधिकारियों का कहना है कि अपडेट किए गए नियमों का मकसद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्न बनाना, निगरानी को मज़बूत करना और यह पक्का करना है कि पब्लिक जगहों के नाम सऊदी अरब के धार्मिक सिद्धांतों, शासन मानकों और सांस्कृतिक मूल्यों को दिखाएं।

