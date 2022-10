देखें वीडियोः कुछ इस तरह किया गया स्वागत, कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने गले लगाया, वायरल

Highlights यूके के मनोनीत प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी मुख्यालय पहुंचे। निर्विरोध सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी का नया नेता चुन लिया गया। पूर्व वित्त मंत्री सुनक (42) ने पेनी मॉर्डांट को मात दी।

लंदनः ब्रिटेन में दिवाली के दिन इतिहास रचा जा रहा है। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक होंगे। सुनक को निर्विरोध सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी का नया नेता चुन लिया गया। पूर्व वित्त मंत्री सुनक (42) ने पेनी मॉर्डांट को मात दी। यूके के मनोनीत प्रधानमंत्री सुनक कंजर्वेटिव पार्टी मुख्यालय पहुंचे।

कंजर्वेटिव पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो सांसदों ने गले लगा लिया। सुनक का स्वागत कुछ इस तरह से किया गया। ब्रिटेन के मनोनीत प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं जिस पार्टी से प्यार करता हूं उसकी सेवा करने और देश की सेवा करने का मौका मुझे मिला है।

#CORRECTION | The visuals are from the Conservative Party Headquarters and not 10 Downing Street in London, as reported earlier. The UK PM-designate #RishiSunak arrived at the Conservative Party Headquarters. https://t.co/LccxMoO3bS

सुनक ने कहा कि मैं लिज ट्रस को देश के लिए उनके द्वारा दी गई सेवा के लिए धन्यवाद देता हूं। कई बदलाव के बीच अपनी सेवा गरिमा के साथ की।अपने संसदीय सहयोगियों का समर्थन और कंजरवेटिव और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में चुने जाने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। संकल्प लेता हूं कि मैं ईमानदारी और विनम्रता के साथ आपकी सेवा करूंगा। मैं ब्रिटेन की जनता के लिए दिन-रात काम करूंगा।

ऋषि सुनक का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होना तय हो गया है। कंजरवेटिव पार्टी के 357 सांसदों में से आधे से अधिक सांसदों ने उनका समर्थन किया। पार्टी का नेता बनने के लिए उन्हें कम से कम 100 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। कंजरवेटिव पार्टी के ‘बैकबेंच’ सांसदों की प्रभावशाली 1922 समिति के अध्यक्ष सर ग्राहम ब्रैडी ने संसद परिसर में घोषणा की कि उन्हें केवल एक नामांकन मिला है, लिहाजा नेतृत्व प्रतियोगिता में सुनक विजयी रहे हैं।

सुनक इन्फोसिस के सह-संस्थापक और भारत के जानेमाने उद्योगपति नारायण मूर्ति के दामाद हैं। बकिंघम पैलेस में महाराजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद सुनक प्रधानमंत्री बनेंगे। वह आधुनिक इतिहास में सबसे कम उम्र के ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी होंगे। वर्तमान रिकॉर्ड धारक डेविड कैमरन हैं, जो 42 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे।

Humbled & honoured to have support of my Parliamentary colleagues & to be elected as Leader of the Conservative & Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love & give back to the country I owe so much to: UK PM-designate #RishiSunakpic.twitter.com/amku6WDTfl